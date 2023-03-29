В Самарском государственном колледже наставниками становятся студенты

Современные IT-технологии, которым обучают в Самарском государственном колледже, требуют совершенно новых подходов в преподавании. Здесь внедрили ноу-хау, когда наставниками становятся сами студенты.
"Наставничество — это модный тренд или осознанная необходимость?" — над таким вопросом педагоги Самарского государственного колледжа уже давно не ломают голову. "Для нас это и то, и другое, — говорит директор СГК Оксана Шалдыбина. — Да, наставничество — достаточно старый институт, но сейчас он нуждается в трансформации и новых подходах к обучению".
Одним из направлений, особенно пользующихся популярностью у студентов ГАПОУ "СГК", является социальное наставничество, в рамках которого применяется технология социального театра. Социальный театр — постановка спектаклей на острые общественные темы, например, тему буллинга в подростковом обществе, толерантного отношения к детям с ОВЗ и инвалидам и т. д. В его основе лежит принцип "от равного — равному", когда студенты-волонтёры на молодёжном языке, путем мини-спектаклей, моделируют ту или иную ситуацию, передают знания и установки своим сверстникам, приглашают к участию самих зрителей.
Еще одно направление системы наставничества ГАПОУ "СГК" — привлечение талантливых школьников. Начиная со второго курса, студенты колледжа — наставники-профконсультанты ведут в школах занятия по профориентации, рассказывают школьникам о специальностях, особенно это касается отрасли IT. "Это достаточно сложный вопрос, особенно учитывая, что в перечне профессий все эти направления стоят под одним названием, и школьнику бывает трудно сориентироваться", — объясняет методист отдела профориентации Елена Золкина. Объем задач перед наставниками очень серьезный, ведь на бюджетные места ежегодно поступает более тысячи человек. В приемной комиссии помогают абитуриентам разобраться, по какой профессии или специальности лучше поступить: программиста, веб-дизайнера, сетевика, смм-маркетолога, разработчика или тестировщика программного обеспечения и т. п.
В Колледже довольно успешно реализуется наставничество в дуальном обучении. "Студент приходит учиться по договору с предприятием, там же он затем проходит производственную практику. Для практиканта составляется индивидуальный учебный план и закрепляется персональный наставник — работник предприятия или организации. Тем самым сокращается период адаптации молодого специалиста на работе", — объясняет заместитель директора по реализации образовательных программ Ольга Альтикова.
Самарский государственный колледж является организатором площадок чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы", "Абилимпикс" и других самых разнообразных мероприятий: хакатонов, мастер-классов, фестивалей. Здесь без наставников из молодежной среды не обойтись. Победители прошлых соревнований готовят новых участников, например, в 2021 году на Национальных чемпионатах профессионального мастерства студенты, подготовленные наставниками, принесли в копилку Самарской области золотую, серебряную и четыре бронзовых медали, а в 2022 — две золотые, серебряную и три бронзовых медали.
"При приеме на работу преподавателей из числа выпускников вузов и колледжей к каждому прикрепляем наставников, которые будут сопровождать молодого коллегу, научат, как разработать программу и комплект оценивающих средств, строить воспитательную работу со студентами", — делится методист Дикалова Наталья.
Таким образом, в СГК успешно практикуется одновременно несколько направлений наставничества, что позволяет не только достойно представлять колледж, но и повышать востребованность среднего профессионального образования и престиж региона.
Особо важное значение для реализации наставничества приобрело мероприятие, приуроченное к старту Года педагога и наставника — ИТ Стар Фест. Организатором фестиваля выступил СГК совместно с Центром развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области "Таволга" и Советом директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области. Программа фестиваля включала три трека (направления): Хакатон разработчиков, Турнир программистов и Киберспорт. В каждом из соревнований самое активное участие принимали наши наставники — преподаватели и обучающиеся — начиная с этапа подготовки участников, что позволило команде ГАПОУ "СГК" занять первое место и продолжить совершенствовать свой проект под требования функционального заказчика.
Успехи колледжа в создании многоуровневой системы наставничества отметила и руководитель Самарского управления минобразования региона Вера Халаева: "Традиции наставничества сейчас крайне востребованы. В условиях стремительных технологических изменений именно такой личный контакт позволяет быстрее передавать от учителя к ученику лучший опыт и знания, вместе работать над решением нестандартных задач".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.