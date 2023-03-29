В Самарском государственном колледже наставниками становятся студенты

Современные IT-технологии, которым обучают в Самарском государственном колледже, требуют совершенно новых подходов в преподавании. Здесь внедрили ноу-хау, когда наставниками становятся сами студенты.

"Наставничество — это модный тренд или осознанная необходимость?" — над таким вопросом педагоги Самарского государственного колледжа уже давно не ломают голову. "Для нас это и то, и другое, — говорит директор СГК Оксана Шалдыбина. — Да, наставничество — достаточно старый институт, но сейчас он нуждается в трансформации и новых подходах к обучению".

Одним из направлений, особенно пользующихся популярностью у студентов ГАПОУ "СГК", является социальное наставничество, в рамках которого применяется технология социального театра. Социальный театр — постановка спектаклей на острые общественные темы, например, тему буллинга в подростковом обществе, толерантного отношения к детям с ОВЗ и инвалидам и т. д. В его основе лежит принцип "от равного — равному", когда студенты-волонтёры на молодёжном языке, путем мини-спектаклей, моделируют ту или иную ситуацию, передают знания и установки своим сверстникам, приглашают к участию самих зрителей.

Еще одно направление системы наставничества ГАПОУ "СГК" — привлечение талантливых школьников. Начиная со второго курса, студенты колледжа — наставники-профконсультанты ведут в школах занятия по профориентации, рассказывают школьникам о специальностях, особенно это касается отрасли IT. "Это достаточно сложный вопрос, особенно учитывая, что в перечне профессий все эти направления стоят под одним названием, и школьнику бывает трудно сориентироваться", — объясняет методист отдела профориентации Елена Золкина. Объем задач перед наставниками очень серьезный, ведь на бюджетные места ежегодно поступает более тысячи человек. В приемной комиссии помогают абитуриентам разобраться, по какой профессии или специальности лучше поступить: программиста, веб-дизайнера, сетевика, смм-маркетолога, разработчика или тестировщика программного обеспечения и т. п.

В Колледже довольно успешно реализуется наставничество в дуальном обучении. "Студент приходит учиться по договору с предприятием, там же он затем проходит производственную практику. Для практиканта составляется индивидуальный учебный план и закрепляется персональный наставник — работник предприятия или организации. Тем самым сокращается период адаптации молодого специалиста на работе", — объясняет заместитель директора по реализации образовательных программ Ольга Альтикова.

Самарский государственный колледж является организатором площадок чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы", "Абилимпикс" и других самых разнообразных мероприятий: хакатонов, мастер-классов, фестивалей. Здесь без наставников из молодежной среды не обойтись. Победители прошлых соревнований готовят новых участников, например, в 2021 году на Национальных чемпионатах профессионального мастерства студенты, подготовленные наставниками, принесли в копилку Самарской области золотую, серебряную и четыре бронзовых медали, а в 2022 — две золотые, серебряную и три бронзовых медали.

"При приеме на работу преподавателей из числа выпускников вузов и колледжей к каждому прикрепляем наставников, которые будут сопровождать молодого коллегу, научат, как разработать программу и комплект оценивающих средств, строить воспитательную работу со студентами", — делится методист Дикалова Наталья.

Таким образом, в СГК успешно практикуется одновременно несколько направлений наставничества, что позволяет не только достойно представлять колледж, но и повышать востребованность среднего профессионального образования и престиж региона.

Особо важное значение для реализации наставничества приобрело мероприятие, приуроченное к старту Года педагога и наставника — ИТ Стар Фест. Организатором фестиваля выступил СГК совместно с Центром развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области "Таволга" и Советом директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области. Программа фестиваля включала три трека (направления): Хакатон разработчиков, Турнир программистов и Киберспорт. В каждом из соревнований самое активное участие принимали наши наставники — преподаватели и обучающиеся — начиная с этапа подготовки участников, что позволило команде ГАПОУ "СГК" занять первое место и продолжить совершенствовать свой проект под требования функционального заказчика.

Успехи колледжа в создании многоуровневой системы наставничества отметила и руководитель Самарского управления минобразования региона Вера Халаева: "Традиции наставничества сейчас крайне востребованы. В условиях стремительных технологических изменений именно такой личный контакт позволяет быстрее передавать от учителя к ученику лучший опыт и знания, вместе работать над решением нестандартных задач".