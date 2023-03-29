Российские автомобилисты не экономят на комплектации и страховке

К концу прошлого года автомобильный рынок начал восстанавливаться после продолжительного спада — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК и ГК АвтоСпецЦентр. Так, на третий квартал пришлось 28% от общего объема продаж каско в 2022 году, а в первые два месяца 2023 года число оформленных полисов добровольного автострахования превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 5%. При этом для россиян по-прежнему важна комплектация автомобиля — в среднем 49% автовладельцев готовы доплачивать за дополнительные опции, а 60% — предпочтут подождать желаемый автомобиль, чем покупать вариант в наличии.
Согласно опросу, проведенному ГК АвтоСпецЦентр среди своих клиентов, при выборе авто россияне в первую очередь обращают внимание на комплектацию — 66% женщин и 56% мужчин считают этот критерий более важным, чем класс автомобиля. При этом мужчины в большей степени готовы платить за дополнительные функции (53% респондентов против 45% среди женщин), а женщины наоборот — чаще предпочитают автомобиль в более богатой комплектации по сравнению с лишними расходами на дополнительные опции (23% респондентов против 19% среди мужчин).
В среднем большинство россиян готовы платить за дополнительные опции не более 100 тыс. рублей — об этом заявили 64% опрошенных. Еще 27% согласны на доплату в диапазоне 100-300 тыс. рублей, только 9% респондентов могут потратить на дооснащение авто 300-500 тыс. рублей.
Еще одной строкой расходов, на которой россияне отказываются экономить, является страхование. По данным аналитиков ВСК, во втором полугодии 2022 года спрос на каско вырос на 10% по сравнению с первым полугодием. Для сопоставления, продажи новых авто за тот же период, по данным АЕБ, наоборот, снижались. Аналогичная динамика наблюдается и в 2023 году — число оформленных полисов каско в январе–феврале по данным ВСК увеличилось на 5% в сравнении с 2022 годом. При этом продажи авто за тот же период сократились почти в три раза. В то же время все больше россиян — 42% — отдают предпочтение страховым программам с ограниченным перечнем рисков, позволяющим сэкономить до 20% от стоимости полиса.
По статистике ВСК самыми востребованными в России марками авто остаются KIA (12% от общего числа оформленных полисов каско в ВСК), HYUNDAI (10%), АвтоВАЗ (9%) и TOYOTA (8,8%). По данным АвтоСпецЦентра, основным трендом последнего года является стремительный рост спроса на китайские авто.
"В последний год автомобильный рынок трансформируется — мы видим, как постепенно восстанавливаются продажи, меняется структура спроса. Согласно аналитике, автомобили китайских брендов заняли 36% российского рынка, при этом еще два года назад их доля не превышала 9%. Самыми востребованными брендами являются Chery, EXEED, HAVAL, Geely и Changan. Сейчас основной объем продаж приходит на 5-6 ключевых марок, но их перечень постоянно растет. Например, в марте мы начали продажи седана Kaiyi E5, став первым официальным дилером бренда в России", — отмечает генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр Андрей Терлюкевич.
"Сейчас можно смело говорить о том, что автомобильный сектор сумел приспособиться к нынешним экономическим реалиям. По итогам 2022 года прирост сборов по каско был зафиксирован на уровне 7,6%. По оценке ЦБ, этому способствовала гибкость продуктовой и ценовой политики страховых компаний. Классические страховые программы востребованы у 36% наших клиентов, однако многие автомобилисты предпочитают мини-каско полному отсутствию страховки. Более "бюджетный" вариант полиса обеспечивает защиту от крупных финансовых рисков — полной гибели авто, его хищения или ДТП по вине третьих лиц", — отмечает Дмитрий Вишняков, руководитель центра управления страховым портфелем по каско Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.