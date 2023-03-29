В АО "Транснефть - Приволга" наградили благодарственными письмами ПАО "Транснефть" сотрудников, чьи предложения по улучшению (ППУ) производственных и управленческих процессов были реализованы в рамках корпоративной Системы развития Транснефть — ОПТИМУМ в 2022 году. Награды вручил генеральный директор предприятия Дмитрий Бузлаев.

В минувшем году предприятие стало одним из пяти пилотных дочерних обществ ПАО "Транснефть", которые приступили к внедрению корпоративной Системы развития Транснефть — ОПТИМУМ. Она призвана сформировать новую управленческую культуру, где у сотрудников появляется стимул и желание повышать эффективность производства и управления. Результатами внедрения системы должны стать безопасность и безаварийность при проведении любых видов работ, использование инновационных подходов на производстве и в работе административного персонала, общее снижение издержек и затрат на предприятии, комфортный микроклимат в коллективе.

Всего в АО "Транснефть - Приволга" в 2022 году зарегистрировано 480 предложений по улучшению, поступивших от сотрудников аппарата управления и районных нефтепроводных управлений, из них 80 процентов направлены на повышение производительности и безопасности производства. Более 320 предложений приняты к реализации. Так, в результате внедрения ППУ оптимизирован процесс технического обслуживания резервуаров в Самарском районном нефтепроводном управлении, сократились временные затраты при внедрении автоматизированного отбора проб нефтепродуктов. Кроме того, предложенные сотрудниками инициативы позволили сократить трудовые затраты при формировании и согласовании закупочных процедур, а также формировании технических заданий на диагностику оборудования.

"Наша главная цель — повысить вовлеченность персонала в процесс непрерывных улучшений. Реализованные предложения не только помогают улучшить производственные процессы и повысить их эффективность, но и являются хорошим стимулом для сотрудников проявлять инициативу, внедрять новые технологические и инновационные предложения в будущем, — отметил генеральный директор Дмитрий Бузлаев. — Участие в системе непрерывных улучшений производственных и организационно-управленческих процессов — отличная возможность через личностный рост совершенствовать производство".