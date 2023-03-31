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Баскетбол Спорт

Хорват Дражен Анзулович возглавит БК "Самара"

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Известный хорватский специалист Дражен Анзулович — новый главный тренер БК "Самара".

Анзулович хорошо знаком российским и самарским болельщикам: последние четыре сезона он возглавлял красноярский "Енисей" (в сезоне-2022/2023 сибиряки одержали 14 побед в 32 матчах, в том числе 8 из 10 — на втором этапе). А в 2007–2008 гг. работал с пермским "Урал-Грейтом".

До переезда в Красноярск Анзулович с успехом работал в Хорватии, Бельгии, Украине, Литве, Польше и Китае. Он трижды выигрывал со своими командами чемпионат Хорватии, побеждал в чемпионате Бельгии, а также по разу брал Кубки этих стран. В 2003, 2004, 2006 и 2007 годах Дражен Анзулович признавался лучшим тренером Хорватии.

Анзулович имеет опыт работы с национальной сборной Хорватии, которая под его руководством выступала в квалификации к Кубку мира-2019.

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