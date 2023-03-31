Хорват Дражен Анзулович возглавит БК "Самара"

Известный хорватский специалист Дражен Анзулович — новый главный тренер БК "Самара".
Анзулович хорошо знаком российским и самарским болельщикам: последние четыре сезона он возглавлял красноярский "Енисей" (в сезоне-2022/2023 сибиряки одержали 14 побед в 32 матчах, в том числе 8 из 10 — на втором этапе). А в 2007–2008 гг. работал с пермским "Урал-Грейтом".
До переезда в Красноярск Анзулович с успехом работал в Хорватии, Бельгии, Украине, Литве, Польше и Китае. Он трижды выигрывал со своими командами чемпионат Хорватии, побеждал в чемпионате Бельгии, а также по разу брал Кубки этих стран. В 2003, 2004, 2006 и 2007 годах Дражен Анзулович признавался лучшим тренером Хорватии.
Анзулович имеет опыт работы с национальной сборной Хорватии, которая под его руководством выступала в квалификации к Кубку мира-2019.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.