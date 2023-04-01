Трассу М-5 в Самарской области около Зеленовки будут кратковременно перекрывать

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С 5 по 10 апреля на федеральной трассе М-5, участке км 983 + 000 — км 984 + 000 в Самарской области, будет вводится полное ограничение движения для транспортных средств, в ночное время с 1:00 до 3:00 для проведения краткосрочных дорожных работ.