Трассу М-5 в Самарской области около Зеленовки будут кратковременно перекрывать

С 5 по 10 апреля на федеральной трассе М-5, участке км 983 + 000 — км 984 + 000 в Самарской области, будет вводится полное ограничение движения для транспортных средств, в ночное время с 1:00 до 3:00 для проведения краткосрочных дорожных работ.
В случае острой необходимости объехать участок работ возможно будет через мкр. Поволжский, Комсомольского района гор. Тольятти. Проезд будет разрешен только легковому транспорту.
Строители приложат максимум усилий, чтобы сократить временные неудобства, вызванные необходимостью проведения строительно-монтажных работ, сообщает областной минтранс.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.