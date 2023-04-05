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Экономика и бизнес

Самарский металлургический завод вернул историческое название

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский металлургический завод вернул историческое название после смены владельцев, сообщает пресс-служба предприятия. Бывший самарский актив американской компании Arconic продал российское производство ООО "Промышленные Инвестиции" в ноябре 2022 года.

"Мы завершаем плавный переход контроля над управленческими процессами к новому акционеру. Мы изменили наименование, что фактически стало возвращением к нашему историческому имени, обновили логотип и фирменный стиль. В процессе сейчас регистрация новой редакции устава компании с новым наименованием", — отметил президент АО "СМЗ" Максим Смирнов.

Он также отметил, что завод продолжает производственную и коммерческую деятельность в штатном режиме с сохранением всех рабочих мест. Предприятие нацелено наращивать локальное присутствие во всех сегментах рынка.

Самарский металлургический завод — один из крупнейших производителей алюминиевых полуфабрикатов в России. Основанный в 1960 г., завод производит широкий ассортимент листопрокатной, прессовой и кузнечной продукции из всех видов алюминиевых сплавов. Владельцем 100% акций АО "СМЗ" является ООО "Промышленные Инвестиции", принадлежащее предпринимателю Михаилу Шелкову.

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