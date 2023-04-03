В начале 2023 г. промпроизводство в Самарской области просело на 5%

Индекс промышленного производства в январе — феврале 2023 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 95,2%. Об этом сообщает Самарастат.

"В феврале 2023 г. по сравнению с февралем 2022 г. индекс промпроизводства составил 94,9% и с

январем 2023 г. — 98,9%", — отмечается в сообщении.