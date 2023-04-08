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Общество

В Самарской области дачников будут штрафовать за мойку и ремонт автомобиля на территории СНТ

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году дачникам надо быть предельно осторожными - в России появился штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории СНТ. В КоАП внесли изменения, и теперь за эти действия можно получить приличный штраф.

Фото: content-bis.com.ru

Размер штрафа - от 3 до 5 тысяч рублей. Если будет установлено загрязнение почвы, то наказание вырастет до 10 тысяч.

Водителю-дачнику также стоит быть внимательным при отдыхе у реки. Возле небольших рек установлена водоохранная зона, от которой нужно держаться на расстоянии 50 м, к большим рекам можно подъезжать не ближе чем на 100 м, а морская водоохранная зона составляет полкилометра.

Подъехать к озеру или реке можно близко, если есть дорога с твердым покрытием - асфальтом или щебнем. В случае нарушения водителю могут выписать штраф до 5 тыс. руб., а юридическим лицам - до 400 тысяч рублей.

Кроме того, оштрафовать могут за парковку на участках с зелеными насаждениями и за езду без специального разрешения по национальным паркам или заповедникам.

Сохраняются штрафы за превращение своего дачного участка в свалку, за самовольно установленные колодцы и скважины без сертификатов, за установку дачного туалета не по нормативам, а также за нарушение закона о тишине.

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