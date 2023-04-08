В Самарской области дачников будут штрафовать за мойку и ремонт автомобиля на территории СНТ

В этом году дачникам надо быть предельно осторожными - в России появился штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории СНТ. В КоАП внесли изменения, и теперь за эти действия можно получить приличный штраф.
Размер штрафа - от 3 до 5 тысяч рублей. Если будет установлено загрязнение почвы, то наказание вырастет до 10 тысяч.
Водителю-дачнику также стоит быть внимательным при отдыхе у реки. Возле небольших рек установлена водоохранная зона, от которой нужно держаться на расстоянии 50 м, к большим рекам можно подъезжать не ближе чем на 100 м, а морская водоохранная зона составляет полкилометра.
Подъехать к озеру или реке можно близко, если есть дорога с твердым покрытием - асфальтом или щебнем. В случае нарушения водителю могут выписать штраф до 5 тыс. руб., а юридическим лицам - до 400 тысяч рублей.
Кроме того, оштрафовать могут за парковку на участках с зелеными насаждениями и за езду без специального разрешения по национальным паркам или заповедникам.
Сохраняются штрафы за превращение своего дачного участка в свалку, за самовольно установленные колодцы и скважины без сертификатов, за установку дачного туалета не по нормативам, а также за нарушение закона о тишине.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.