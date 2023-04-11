ТТУ Самары ограничило потребление электроэнергии и начало погашать долг

"Самараэнерго" в ближайшие недели не будет вводить ограничения, которые могли бы повлиять на движение электротранспорта в Самаре.

Как стало известно Волга Ньюс, Трамвайно-троллейбусное управление письменно гарантировало энергетикам погасить долги до конца апреля и уже перечислило более 13 млн рублей. Таким образом погашена треть от общей суммы задолженности. Кроме того, ТТУ ввело частичное самоограничение в офисных и производственных объектах.

Энергокомпания сообщает, что у нее отсутствует информация, почему МП ТТУ ранее своевременно не оплачивало потребление электроэнергии по договору энергоснабжения. Необходимые средства для этого были заложены в бюджет города. В подобных случаях, если муниципальные предприятия не исполняют свои обязательства, создавая риски ограничения социально значимых объектов, причины этого, как правило, выясняют надзорные органы.

"Самараэнерго" — энергосбытовая компания. Не получая в полном объеме оплату от потребителей, она, в свою очередь, не имеет возможности рассчитываться с производителями энергии и электросетевыми компаниями. "Самараэнерго" не исключает возобновления программы ограничений в начале мая, если обязательства по оплате задолженности не будут выполнены в полном объеме", — поясняют в "Самараэнерго".

11 апреля ТТУ было предложили самоограничить потребление энергии в офисных и производственных помещениях. По данным на 14:00, МП ТТУ Самары ввело такое частичное самоограничение в депо по адресу ул. Чкалова, 91.