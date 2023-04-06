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Общество

В "Самараэнерго" пригрозили ТТУ отключить подачу энергии в случае неуплаты долга в 40 млн рублей

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Задолженность по оплате электроэнергии может создать риски движению трамваев и троллейбусов в Самаре, сообщает пресс-служба "Самараэнерго".

Фото: Архив «ВН»

"Это сопоставимо с полуторамесячным потреблением всего городского электротранспорта и помещений депо "ТТУ" Самары", — отмечают в энергосбытовой компании.

"Не получая оплаты от транспортного предприятия, ПАО "Самараэнерго" не может в свою очередь передать эти средства производителям электрической энергии и организациям, обслуживающим электрические сети", — рассказали в "Самараэнерго".

В адрес должника направлялись напоминания о необходимости оплаты. Кроме того, по инициативе энергосбытовой компании была проведена серия встреч с руководством ТТУ, представителями администрации города. Однако погашения существующей задолженности не произошло.

"В связи с невозможностью бесконечного кредитования муниципального транспортного предприятия ПАО "Самараэнерго" уведомило ТТУ Самары, администрацию города, прокуратуру, МЧС и иные структуры о планах введения неплательщику ограничений подачи электроэнергии с 11 апреля 2023 года, — отмечается в сообщении. — В дальнейшем может быть полностью приостановлено энергоснабжение всех тяговых подстанций ТТУ до момента оплаты уже полученных электротранспортным предприятием энергетических ресурсов".

Как сообщили в "Самараэнерго", ответственность за возможное нарушение движения общественного транспорта и неудобства для горожан будет полностью лежать на руководстве ТТУ, которое не оплачивает потребленные энергоресурсы. При этом, по информации энергокомпании, Самарское ТТУ может иметь задолженности и перед иными предприятия энергокомплекса города.

В свою очередь директор МП "Трамвайно-троллейбусное управление" Михаил Ефремов уверил, что паниковать рано, долг будет погашен в течение апреля.

"Ничего страшного нет, мы с "Самараэнерго" периодически работаем, — сообщил директор МП "ТТУ". — Решим этот вопрос. Ограничений в подаче электроэнергии не будет, вся администрация в курсе. В течение ближайшего времени, в апреле, долг будет погашен. Эта тема (с задолженностью, — прим.) возникает периодически, особенно в зимний период, так как приходят большие счета за электричество. Обычно мы писали гарантийные письма, передвигали срок, гасили задолженность за предыдущий месяц и выходили из ситуации".

Кроме того, ситуацию прокомментировали в департаменте транспорта Самары: "Движение трамваев и троллейбусов в городе осуществляется и продолжит осуществляться без перебоев. Действительно, у предприятия МП "ТТУ" имеется задолженность по оплате электроэнергии за февраль и март 2023 года. Эта задолженность не является просроченной и будет погашена в апреле 2023 года в течение ближайших двух недель. Информация о планируемых сроках погашения задолженности доведена до ПАО "Самараэнерго" в рабочем порядке, а также официальным письмом".

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