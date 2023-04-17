График плановых отключений электричества в регионе на май

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

02.05.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Б.Алдаркино (ул.Молодежная)

02.05.2023 с 09-00 до 15-00

Пестравсйский район

с. М-Овсянка (ИП Шеховцов. Н.А.)

с. Идакра (ул. Центральная, ул. Школьная, пер. Милицейский)

02.05.2023 с 10-00 до 12-00

Безенчукский район

п. Безенчук (ул. Восточная, ул. Мичурина, ул. Тимирязева)

02.05.2023 с 08-00 до 16-00

Красноармейский район

п. Чагринка

п. Алексеевский

п. Любимовка

02.05.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Брусяны (ул. Ленинская, Придорожная, Советская).

02.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Новая Рачейка (ул. Крестьянская, ул. Ленина, ул. Западная)

02.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Васильевка (ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Гапшина)

02.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район

с. Нов. Белоключье

02.05.2023 с 9-00 до 15-00

Шигонский район

с. Белоключье

02.05.2023 с 10-00 до 16-00

Исаклинский район

с. Новое Якушкино (ул.Заречная).

03.05.2023 с 9-00 до 17-00

Кошкинский район

п. Новое Тенеево (ул. Росийская).

03.05.2023 с 9-00 до 16-00

Елховский район

с Тёплый Стан (ул. Набережная, Кооперативная, Садовая, Малосадовая, Самарская, Луговая, Учительская, Молодёжная)

03.05.2023 с 10-00 до 16-00

Исаклинский район

д. Два Ключа (ул.Прямая, ул. Школьная, ул. Новая)

03.05.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Брусяны (ул. Ленинская, Придорожная)

03.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Заборовка (ул. Октябрьская, ул. Кооперативная)

03.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Новая Рачейка (ул. Крестьянская, ул. Ленина, ул. Западная)

03.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район:

СНТ Голубой Огонек (ул. Виноградная)

03.05.2023 с 9-00 до 15-00

Шигонский район

с. Красный Ключ

03.05.2023 с 10-00 до 17-00

Борский район

с. Подгорное

03.05.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Б.Алдаркино (ул.Молодежная)

03.05.2023 с 8-00 до 17-00

Нефтегорский район

с.Кулешовка (ул.Ленина, ул. Братьев Крайновых)

03.05.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с.Патровка (ул. Советская)

03.05.2023

с 08-00 до 16-00

Красноармейский район

с. Волчанка

д. Дубовка

д. Александровка

д. Нестеровка

с 09-00 до 16-00

с. Красноармейское (ул. Лесная, ул. Зеленая, пл. Строителей)

с. Красноармейское (ул. Новая, ул. Шоссейная, пер. Коммунальный, СТО, КНС, сем. Лабор, ул. Рет. Услуги, пер. Кооперативный, Вет. Станция, КФХ Христосов)

с. Красноармейское (ул. Луговая, ул. Степная, ул. Дальняя.)

03.05.2023 с 09-00 до 15-00

Большечерниговский район

с. Большая Черниговка (Домик Рыбака Крятов С. А, Домик Рыбака Шапорев В.А.)

03.05.2023 с 09-00 до 15-00

Пестравский район

с. Тепловка (ул. Главная)

03.05. 2023 с 09-00 до 17-00

г. о. Чапаевск (ул. Грибоедова, ул. Осипенко, ул. Расковой, ул. Добролюбова, ул. Ярославская,

ул. Чехова, ул. Гоголя, ул. Ленина, ул. Ново Путиловская)

03.05.2023 с 13-00 до 16-00

Безенчукский район

п. Безенчук (ул. Специалистов, ул. Северная, ул. Ново-Степная)

04.05.2023 с 9-00 до 16-00

Елховский район

с Тёплый Стан (ул. Школьная, Ленинградская, Аэродромная, Лесная).

04.05.2023 с 9-00 до 17-00

Кошкинский район

п. Ягодный

04.05.2023 с 09-00 до 15-00

Большечерниговский район

п. Глушицкий (ул. Специалистов)

04.05.2023 с 10-00 до 17-00

Борский район

с.Ново-Геранькино

п. Прожектор

04.05.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Б.Алдаркино (ул.Молодежная)

04.05.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с.Савруха (ул. Нагорная, Набережная, Красноармейская)

04.05.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с.Патровка (ул. Советская)

04.05.2023

с 09-00 до 16-00

Красноармейский район

с. Красноармейское (ул. Калинина)

с 08-00 до 16-00

Красноармейский район

п. Чагринка

п. Алексеевский

п. Любимовка

с. Волчанка

д. Дубовка

д. Александровка

д. Нестеровка

с. Красноармейское (ул. Кирова, ООО агроторг)

с. Красноармейское (ул. Первомайская, ул. Центральная, ул. Октябрьская Суд, ОНО, ул. Ленина, Аптека, За Грош, здание редакции)

с. Красноармейское (ул. Шоссейная, Лесничество)

04.05.2023

с 09-00 до 12-00

Безенчукский район

с. Натальино (ул. Школьная)

с 13-00 до 15-00

Безенчукский район

с. Натальино (МУП "Водоканал")

04.05. 2023 года с 09-00 до 17-00

г. о. Чапаевск (ул. Осипенко, ул. Ж. Дорожная, ул. Грибоедова, ул. Расковой, ул. Ярославская,

ул. Щорса)

04.05.2023 с 09-00 до 15–00

Пестравский район

с. Тепловка (Д/Сад)

Красноармейский район

с. Павловка (ул. А. Толстого, ул. Заречная, ул. Молодежная)

04.05.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Брусяны (ул. Ленинская, Набережная, Придорожная, Советская).

04.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Жемковка (ул. Победы).

с. Новая Рачейка (ул. Крестьянская, ул. Ленина, ул. Западная).

04.05.2023 с 10-00 до 16-00

г. Тольятти (микрорайон Новоматюшкино) (ул. Перспективная, ул. Саранская, ул. Дворцовая, ул. Осенняя, ул. Хрустальная, ул. Снежная, ул. Раздольная, проезд Дымчатый, пер. Сказочный).

04.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район:

СНТ Голубой Огонек (ул. Виноградная, ул. Каштановая, ул. Малиновая).

04.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Выселки (проезд Гагаринский, проезд Октябрьский, ул. Гагарина, ул. Комсомольская).

05.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Жемковка (ул. Ульяновская, ул. Промысловая, ул. Октябрьская)

05.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Новый Ризадей (ул. Центральная)

05.05.2023 с 10-00 до 17-00

Борский район

п. Тростянка

05.05.2023 с 9-00 до 15-00

Борский район

с.Б.Алдаркино (ул.Молодежная)

05.05.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

п.Алешкино (ул. Чапаевская, Лесная, Главная)

05.05.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с.Патровка (ул. Советская)

05.05.2023 с 9-00 до 17-00

Кошкинский район:

п. Новое Тенеево (ул. Культуры).

10.05.2023 с 09-00 до 16-00

Красноармейский район

п. Ленинский

10.05.2023 с 09-00 до 16-00

Пестравский район

с. Кр. поляна (ул. Крестьянская)

10.05.2023 с 11-00 до 14-00

Приволжский район

с Приволжье (ул. Мира, Парковая, Советская, Зеленая Поляна, Первомайская. Ново Садовая, Коммунистическая, Мичурина, Пролетарская, Рабочая, Терешковой, Полевая, Комарова, Степная.)

п. Федоровка (Фрунзе, Школьная, Луговая, ул. 70 лет Октября, ул. Интернациональная)

10.05.2023 с 09-00 до 12-00

Безенчукский район

п. Натальино (ул. Приозерная)

10.05.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с. Морша (ул. Центральная)

10.05. 2023 с 09-00 до 17-00

г. о. Чапаевск (ул. Севастопольская, ул. Волгоградская, пер. Пархоменко, ул. Пархоменко,

ул. Молодогвардейская, ул. Гастелло)

10.05.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Б.Алдаркино (ул.Молодежная)

10.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Жемковка (ул.Октябрьская)

с. Новый Ризадей (ул. Центральная)

10.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Выселки (ул. Мира, ул. Озерная, ул. Октябрьская).

10.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район

с. Бичевная

10.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район

п. Пионерский (ул. Спортивная)

11.05.2023 с 9-00 до 16-00

Елховский район

с. Тёплый Стан

11.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Жемковка (ул. Кооперативная, ул Набережная, ул. Школьная).

с. Новый Ризадей (ул. Центральная).

11.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Выселки (ул. Озерная, ул. Первомайская, ул. Мира, ул. Озерная, ул. Первомайская).

11.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район

с. Шигоны (ул. Ульяновская, ул. К. Маркса, ул. Революционная)

11.05.2023 с 09-00 до 16-00

Пестравский район

с. Кр. поляна (ул. Крестьянская)

11.05.2023 с 11-00 до 14-00

Приволжский район

с. Приволжье (ул Мира, Молодежная, Коммунистическая, Полевая, Комарова, Ново Садовая, Степная, Пионерская, Октябрьская, Набережная, Комсомольская, Школьная. Восточная.)

11.05.2023

с 10-00 до 12-00

Безенчукский район

с. Ольгино (СХПК "Ольгинский")

с 13-00 до 15-00

Безенчукский район

с. Ольгино (МУП "Водоканал")

11.05.2023 с 9-30 до 16-30

Богатовский район

с. Кураповка (ул. Фурманова)

11.05.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Б.Алдаркино (ул.Молодежная)

11.05.2023 с 8-00 до 17-00

Нефтегорский район

с. Семеновка (ул.Кленовая, ул. Речная)

11.05.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с.Ст.Аманак (ул.Центральная)

11.05.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с.Новотроевка (ул. Пролетарская)

12.05.2023 с 09-00 до 16-00

Красноармейский район:

п. Кочетковский (ул. Садовая)

д. Александровка

12.05.2023 с 09-00 до 15-00

Большечерниговский район

д. Качкиновка (ул. Центральная)

12.05.2023 с 10-00 до 12-00

Безенчукский район

с. Ольгино (МУП "Водоканал")

12.05.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с. Морша (ул. Речная)

11.05.2023 с 09-00 до 17-00

г. о. Чапаевск (ул. Крымская, ул. Воронежская, ул. Складская, ул. 1-я Овражная)

12.05.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

п.Мартыновка

12.05.2023 с 09-00 до 16-00

г. о. Чапаевск (ул. Гончарова, ул. Шевченко, ул. Достоевского, ул. Белинского, ул. Ломоносова,

ул. Молодежная, ул. Маяковского, ул. Ульянова, ул. А. Толстого, ул. Жуковского, ул. Лермонтова, ул. Островского)

12.05.2023 с 9-00 до 15-00

Борский район

с.Б.Алдаркино (ул.Молодежная)

12.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Жемковка (ул. Юбилейная)

с. Ерик (ул. Луговая).

12.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Выселки (проезд Октябрьский, ул. Октябрьская, ул. Полевая).

12.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район

с. Шигоны (ул. Почтовая, ул. Советская)

12.05.2023 с 9-00 до 16-00

Клявлинский район

с.Черный Ключ

с.Зеленый Ключ

с.Верхний Ключ

с.Абдикеево

13.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район

с. Шигоны (ул. Степана Разина, ул. Кооперативная)

с. Кузькино

14.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район

с. Шигоны (пер. Новый, пер. Восточный, пл. Ленина)

с. Камышенка

15.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Ерик (ул. Луговая)

15.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Верхний Сускан

15.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Выселки (микрорайон Колос) (7 квартал, 14 квартал).

15.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район

с. Биринск

15.05.2023 с 09-00 до 15-00

Большечерниговский район

д. Качкиновка (ул. Центральная)

15.05.2023 с 10-00 до 12-00

Безенчукский район

с. Ольгино (СХПК "Ольгинский", ул. Мелиораторов)

15.05.2023 с 10-00 до 14-00

Пестравский район

с. Телешовка (ул. Центральная, ул. Школьная)

с. Т-Озеро

15.05.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с. Большая Дергуновка (ул. Комсомольская)

15.05.2023 с 09-00 до 17-00

г. о. Чапаевск (ул. Суворова, пер. Суворовский, ул. С. Лазо, ул. Солдатская, ул. Текстильщиков)

15.05.2023 с 09-00 до 16-00

Красноармейский район

п. Ленинский (ул. Шоссейная)

15.05.2023 с 10-00 до 17-00

Борский район

с. Петровка

с. Языково

д. Новая Покровка

с. Подгорное

с. Ново-Геранькино

п. Прожектор

п. Тростянка

15.05.2023 с 10-00 до 17-00

Кинель-Черкаский район

с.Новые Ключи

15.05.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

15.05.2023 с 8-00 до 17-00

Кинельский район

с. Домашка (ул.Красносамарская, ул. Дачная)

15.05.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

п.Скородумовка

15.05.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с.Новотроевка (ул. Пролетарская)

15.05.2023 с 9-00 до 16-00

Челно-Вершинский район

с. Новое Аделяково (ул. Русская).

15.05.2023 с 8-00 до 17-00

Елховский район

с. Теплый Стан (Юр. Лицо склады).

15.05.2023 с 9-00 до 17-00

Кошкинский район

с. Старая Ивановка (ул. Набережная).

16.05.2023 с 9-00 до 17-00

Кошкинский район

с. Кошки (ул. Речная, д.№ 14- 56).

16.05.2023 с 09-00 до 16-00

Красноармейский район

п. Чагринка

16.05.2023 с 09-00 до 17-00

Безенчукский район

п. г. т. Осинки (ул. Степная, ул. Ленина, ул. Молодежная)

16.05.2023 с 10-00 до 14:00

Пестравский район

с. Овсянка

16.05.2023 с 10-00 до 16-00

Приволжский район

с. Бестужевка (ул Рыбацкая)

16.05.2023 с 10-00 до 12-00

Безенчукский район

с. Ольгино (ООО "СамРЭК")

16.05.2023 с 10-00 до 17-00

Борский район

с. Петровка

с. Языково

д. Новая Покровка

с. Подгорное

с. Ново-Геранькино

п. Прожектор

п. Тростянка

16.05.2023 с 10-00 до 17-00

Кинель-Черкаский район

с.Новые Ключи

16.05.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

16.05.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с.Патровка (ул.Советская)

16.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Ерик (ул. Луговая)

16.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Выселки (проезд Гражданский, ул. Мира, ул. Озерная, ул. Победы).

16.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район

с. Маза

16.05.2023 с 8-00 до 17-00

Елховский район

с. Теплый Стан (ПАО "Мегафон).

16.05.2023 с 10-00 до 16-00

Исаклинский район:

д. Сухарь Матак (ул.Нагорная, ул. Лесная).

16.05.2023 с 8-00 до 16-00

Шенталинский район

с. Багана (ул. Школьная).

17.05.2023 с 9-00 до 17-00

Кошкинский район

д. Белозерная (ул. Придорожная, д.№ 1-11).

17.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Варламово (ул. Советская, ул. Строителей, ул. Кооперативная, ул. Пригородная).

с. Кошелевка (ул. Мира, ул. Советская, пер. Южный, ул. Школьная).

17.05.2023 с 10:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Выселки (проезд 1-й Дорожный, проезд Школьный, ул. Дорожная, ул. Комсомольская, ул. Победы, ул. Школьная).

17.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район

п. Гривенский

17.05.2023 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с.Патровка (ул.Советская)

17.05.2023 с 10-00 до 12-00

Безенчукский район

с. Песочное (МУП "Водоканал")

17.05.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с.Ледяйка (ул. Центральная)

17.05.2023 с 10-00 до 17-00

Борский район

с. Петровка

с. Языково

д. Новая Покровка

с. Подгорное

с. Ново-Геранькино

п. Прожектор

п. Тростянка

17.05.2023 с 10-00 до 17-00

Кинель-Черкаский район

с.Новые Ключи

17.05.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

17.05.2023 с 8-00 до 17-00

Кинельский район

с.Домашка (ул.Колхозная, ул. Набережная)

17.05.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с.Кротково (ул.Ленина, Молодежная)

17.05.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с.Новотроевка (ул. Пролетарская)

17.05.2023 с 8-00 до 17-00

Елховский район

с. Теплый Стан (ул. Ленинградская, ул. Лесная, ул Школьная).

18.05.2023 с 8-00 до 17-00

Елховский район

с. Теплый Стан (ул. Ленинградская, ул. Лесная, ул Школьная).

18.05.2023 с 10-00 до 16-00

Исаклинский район

с. Новое Якушкино (ул.Лесная).

18.05.2023 с 8-00 до 16-00

Шенталинский район

с. Багана (ул. Полевая).

18.05.2023 с 9-00 до 17-00

Кошкинский район

д. Городок (ул. Полевая (мастерская)).

18.05.2023 с 10-00 до 17-00

Борский район

с. Петровка

с. Языково

д. Новая Покровка

с. Подгорное

с. Ново-Геранькино

п. Прожектор

п. Тростянка

18.05.2023 с 10-00 до 17-00

Кинель-Черкаский район

с.Новые Ключи

18.05.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

18.05.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с.Ст.Аманак (ул. Еланского, Козлова)

18.05.2023 с 09-00 до 16-00

Красноармейский район

п. Ленинский

18.05.2023 с 10-00 до 16-00

Пестравский район

c. Тепловка

18.05.2023 с 10-00 до 16-00

Приволжский район

п. Ильмень (ул Молодежная)

18.05.2023

с 10-00 до 12-00

Безенчукский район

с. Песочное (ул. Мелиораторов, ул. Центральная)

с 13-00 до 15-00

Безенчукский район

с. Песочное (ул. Центральная)

18.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Варламово (ул. Специалистов, ул. Зеленая, ул. Советская).

с. Кошелевка (ул. Чехова, пер. Северный).

18.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Дорожная, ул. Заречная, ул. Луговая, ул. Победы, ул. Садовая, ул. Советская)

с. Верхний Сускан

с. Ташелка (ул. Дачная, ул. Заречная, ул. Зеленая, ул. Климушкина, ул. Менжинского, ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Ремнева, ул. Садовая, ул. Сиреневая, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Ставропольская, ул. Тополиная).

с. Сосновка

19.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Варламово (ул. Специалистов, ул. Зеленая, ул. Советская).

с. Кошелевка (ул. Школьная).

19.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Выселки (пер. 2-й Дорожный, ул. Мира, ул. Дорожная, ул. Озерная, ул. Советская).

19.05.2023 с 10-00 до 17-00

Борский район

с. Петровка

с. Языково

д. Новая Покровка

с. Подгорное

с. Ново-Геранькино

п. Прожектор

п. Тростянка

19.05.2023 с 10-00 до 17-00

Кинель-Черкаский район

с.Новые Ключи

19.05.2023 с 9-00 до 15-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

19.05.2023 с 8-00 до 17-00

Нефтегорский район

с.Семеновка (ул.Садовая, ул. Специалистов)

19.05.2023 с 10-00 до 12-00

Безенчукский район

с. Купино (ул. Полевая, ул. Молодежная, МУП "Водоканал")

19.05.2023 с 10-00 до 16-00

Приволжский район

п. Ильмень (ул Молодежная)

19.05.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с.Ледяйка (ул. Набережная)

19.05.2023 с 8-00 до 16-00

Шенталинский район:

д. Семеново-Шарла

19.05.2023 с 9-00 до 17-00

Кошкинский район

ст. Погрузная (ул. Рабочая д.№ 22, зд.1а стр. 1а).

20.05.2023 с 10-00 до 14-00

Пестравский район

c. Михеевка

c. Лозовое

20.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район:

п. Золотой

21.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район:

с. Епифановка

22.05.2023 с 09-00 до 16-00

Красноармейский район

д. Александровка

22.05.2023 с 10-00 до 12-00

Безенчукский район

с. Ольгино (СХПК "Ольгинский")

22.05.2023 с 09-00 до 15-00

Большечерниговский район

с. Большая Черниговка (ул. Касаткина, ул. Дорожная, ул. Шоссейная, ХПП, АЗС, ООО "Транзитэлектро")

22.05.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с.Ледяйка (ул. Молодёжная)

22.05. 2023 с 09-00 до 17-00

Безенчукский район, п. Звезда (ул. Комарова, ул. Гагарина, ул. Кирова)

22.05.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

22.05.2023 с 10-00 до 17-00

Кинель-Черкасский район

с.Березняки (ул.Березняковская, Набережная)

22.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Варламово (ул. Юбилейная, ул. Ленина).

с. Кошелевка (ул. Новая, ул. Тихая, ул. Спортивная).

22.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Ташелка (ул. Дачная, ул. Заречная, ул. Зеленая, ул. Климушкина, ул. Менжинского, ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Ремнева, ул. Садовая, ул. Сиреневая, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Ставропольская, ул. Тополиная).

с. Сосновка

с. Выселки (микрорайон Чистые Пруды) (проезд Волжский, проезд Дружбы, проезд Единства, проезд Жигулевский, ул. Мира, проезд Песочный, проезд Согласия, проезд Удачный, ул. Лесная, ул. Парковая, ул. Полевая, ул. Садовая).

22.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район

с. Усолье (ул. Советская, ул. Куйбышева, ул. Пушкина)

22.05.2023 с 9-00 до 16-00

Кошкинский район

с.Кошки

22.05.2023 с 8-00 до 17-00

Елховский район

с. Мулловка (Юр. Лицо склады).

22.05.2023 с 8-00 до 16-00

Шенталинский район

д. Семеново-Шарла

23.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Петровка (ул. Дачная).

23.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Выселки (микрорайон Чистые Пруды) (ул. Парусная, ул. Рассветная, ул. Центральная).

23.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район

с. Усолье (ул. Октябрьская, ул. Комсомольская)

23.05.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

c.Старопохвистнево (ул.Советская, Речная)

с.Ст.Аманак (ул. Ленина, Садовая, Крестьянская, Аманакская, Центральная, Приречная)

23.05.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

23.05.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

23.05.2023 с 8-00 до 17-00

Кинельский район

с.Домашка (ул.Крестьянская)

23.05. 2023 с 09-00 до 17-00

Безенчукский район

п. Звезда (ул. Садовая, ул. Первомайская, ул. Победы, ул. Юбилейная)

23.05.2023 с 10-00 до 12-00

Безенчукский район

с. Песочное (ул. Южная)

23.05.2023 с 10-00 до 17-00

Борский район

с. Петровка

с. Языково

д. Новая Покровка

с. Подгорное

с. Ново-Геранькино

п. Прожектор

п. Тростянка

23.05.2023 с 10-00 до 17-00

Кинель-Черкаский район

с.Новые Ключи

23.05.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с.Патровка (ул.Советская)

23.05.2023 с 9-00 до 16-00

Исаклинский район

с.Исаклы

23.05.2023 с 8-00 до 17-00

Елховский район:

с. Мулловка (Юр. Лицо склады).

23.05.2023 с 10-00 до 16-00

Исаклинский район

с. Большое Микушкино (ул.Чекмасовская).

23.05.2023 с 8-00 до 16-00

Шенталинский район

д. Семеново-Шарла

23.05.2023 с 9-00 до 17-00

Кошкинский район:

п. Новое Тенеево (ул. Росийская д.№ 6-41).

24.05.2023 с 9-00 до 16-00

Исаклинский район

с.Исаклы

с.Ключи

п.Новоключевский

с.Н.Чесновковка

п.Ильинсий

24.05.2023 с 8-00 до 17-00

Елховский район

с. Сухие Аврали (ул. Советкая, ул. Молодежная).

24.05.2023 с 10-00 до 16-00

Исаклинский район

п. Сокский (ул.Садовая).

24.05.2023 с 9-00 до 17-00

Кошкинский район

с. Тенеево (ул. Болотная д.№ 1-8).

24.05.2023 с 10-00 до 17-00

Борский район

с. Петровка

с. Языково

д. Новая Покровка

с. Подгорное

с. Ново-Геранькино

п. Прожектор

п. Тростянка

24.05.2023 с 10-00 до 17-00

Кинель-Черкаский район

с.Новые Ключи

24.05.2023 с 10-00 до 15-00

Безенчукский район

с. Натальино (ул. Центральная)

24.05.2023 с 09-00 до 16-00

Красноармейский район

п. Ленинский (ООО Сергиевское, Мастерские)

24.05.2023 с 09-00 до 16-00

Хворостянский район

п. Прогресс (ул. Целинная)

24.05.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

24.05.2023 с 10-00 до 17-00

Кинель-Черкасский район

с.Березняки (ул.Полевая)

24.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Радужное (ул. Заречная).

24.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Выселки (ул. Советская).

24.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район

с. Ольгино

25.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Западная, ул. Юбилейная, ул. Пионерская, ул. Дачная, ул. Весенняя, ул. Садовая, ул. Механизаторов, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Зеленая, пер. Цветочный, ул. Лесная, ул. Кооперативная, ул. Клубная, ул. Родниковая. ул. Склонная.).

25.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Майоровский (ул. Дачная, ул. Лесная, ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Новостроящаяся).

25.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Выселки (ул. Заречная, ул. Победы, ул. Советская).

25.05.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с.Мочалеевка

25.05.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

25.05.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с. Малая-Глушица (ул. Гражданская)

25.05. 2023 с 09-00 до 17-00

г. о.Чапаевск (ул. Керченская, ул. Радищева, ул. Краснофлотская, ул. Тегеранская, ул. Ялтинская,

ул. Циолсковского, ул. Танкистов, ул. Герцена, ул. Антропова, ул. Южная, ул. Каховская,

ул. Ставропольская, ул. Школьная, ул. Плеханова, пер. Плеханова, ул. Западная, ул. Саратовская,

ул. Дачная, ул. Дальневосточная)

25.05.2023 с 8-00 до 17-00

Кинельский район

с.Домашка (ул.Рабочая)

25.05.2023 с 8-00 до 17-00

Елховский район

с. Сухие Аврали (ул. Советкая, ул. Молодежная).

25.05.2023 с 10-00 до 16-00

Исаклинский район

п. Сокский (ул.Садовая).

25.05.2023 с 8-00 до 16-00

Шенталинский район

д. Семеново-Шарла

26.05.2023 с 8-00 до 16-00

Шенталинский район

д. Семеново-Шарла

26.05.2023 с 8-00 до 17-00

Елховский район

с. Сухие Аврали (ул. Советкая, ул. Молодежная).

26.05.2023 с 10-00 до 16-00

Исаклинский район

п. Сокский (ул.Садовая).

26.05.2023 с 09-00 до 15-00

Большечерниговский район

с. Большая Черниговка (ул. Касаткина, ул. Дорожная, ул. Шоссейная, ХПП, АЗС, ООО "Транзитэлектро")

26.05.2023 с 09-00 до 16-00

Хворостянский район

с. Студенцы (ул. Самарская, ул. Конституции, ул. Молодёжная, ул. Советская, ул. Новый Посёлок, ул. Старый Клин, ул. Обороны).

с. Новотулка (ул. Максима Горького, ул. Советская, ул. Льва Толстого, ул. Степная, ул. Набережная).

26.05.2023 с 13-30 до 16-00

Богатовский район

с. Ивановка (ул.Новая)

26.05.2023 с 9-00 до 15-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

26.05.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с.Ст.Ганькино (ул. Центральная)

с.М.Ибряйкино (ул. Строителей, Школьная)

26.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Западная, ул. Юбилейная, ул. Пионерская, ул. Дачная, ул. Весенняя, ул. Садовая, ул. Механизаторов, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Зеленая, пер. Цветочный, ул. Лесная, ул. Кооперативная, ул. Клубная, ул. Родниковая. ул. Склонная.).

с. Майоровский (ул. Дачная, ул. Лесная, ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Новостроящаяся.).

26.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Выселки (проезд 1-й Садовый, проезд 2-й Садовый, проезд 2-й Советский, проезд Пионерский, ул. Садовая).

27.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район

с. Карловка

27.05.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с.Кротково (ул. Ленина, Подлесная, Специалистов, Молодежная)

28.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район

с. Климовка

29.05.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Осиновка (ул. Лазарева, ул. Молодежная, ул. Луговая, ул. Славянская)

с. Винновка (ул. Заовражная, ул. Казачкова, ул. Сторожилов, ул. Полевая)

29.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Западная, ул. Юбилейная, ул. Пионерская, ул. Дачная, ул. Весенняя, ул. Садовая, ул. Механизаторов, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Зеленая, пер. Цветочный, ул. Лесная, ул. Кооперативная, ул. Клубная, ул. Родниковая. ул. Склонная.).

с. Майоровский (ул. Дачная, ул. Лесная, ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Новостроящаяся).

29.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Выселки (ул. 2-я Луговая, ул. Луговая, ул. Победы).

ДПК Василек (ул. Лесная, ул. Лимонная, ул. Клубничная, ул. Грушевая, ул. Вишневая, ул. Абрикосовая, ул. Озерная).

29.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район

с. Усолье (ул. К. Маркса, ул. Советская, ул. Южная, ул. Революционная, ул. Ленина, ул. Волжская, ул. Победы, ул. Учительская).

29.05. 2023 с 09-00 до 17-00

Безенчукский район

п. г. т. Осинки

29.05.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

п.Алешкино (ул. Ульяновская)

29.05.2023 с 10-00 до 17-00

Кинель-Черкасский район

с.Березняки (ул. Березняковская, Набережная)

29.05.2023 с 8-00 до 17-00

Елховский район

с. Березовка (ул. Школьная).

29.05.2023 с 10-00 до 16-00

Исаклинский район

п. Сокский (ул.Садовая).

29.05.2023 с 9-00 до 17-00

Кошкинский район

с. Надеждино (ул. Центральная д.№ 38-48, ул. Луговая д.№ 9-20).

30.05.2023 с 10-00 до 17-00

Кинель-Черкасский район

с.Лазовка (ул. Заречная)

30.05.2023 с 09-00 до 16-00

Красноармейский район

п. Ленинский (ООО Сергиевское, Мастерские)

30.05.2023 с 8-00 до 17-00

Кинельский район

с.Домашка (ул.Набережная)

30.05.2023 с 09.00 до 17.00

Ставропольский район

с. Осиновка (ул. Лазарева, ул. Молодежная, ул. Луговая, ул. Славянская)

с. Винновка (ул. Заовражная, ул. Казачкова, ул. Сторожилов, ул. Лазарева, ул. Полевая)

30.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Западная, ул. Юбилейная, ул. Пионерская, ул. Дачная, ул. Весенняя, ул. Садовая, ул. Механизаторов, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Зеленая, ул. Цветочная, ул. Лесная, ул. Кооперативная, ул. Клубная, ул. Родниковая. ул. Склонная.).

с. Майоровский (ул. Дачная, ул. Лесная, ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Новостроящаяся).

30.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Выселки (проезд 1-й Советский, проезд 2-й Советский, проезд 2-й Садовый, проезд Новый, ул. Дорожная, ул. Жукова, ул. Молодежная, ул. Пионерская, ул. Цветочная).

30.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район

с. Актуши

30.05.2023 с 8-00 до 17-00

Елховский район

с. Красное Поселение (ул. Центральная).

30.05.2023 с 10-00 до 16-00

Исаклинский район

п. Сокский (ул.Садовая).

31.05.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Западная, ул. Юбилейная, ул. Пионерская, ул. Дачная, ул. Весенняя, ул. Садовая, ул. Механизаторов, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Зеленая, пер. Цветочный, ул. Лесная, ул. Кооперативная, ул. Клубная, ул. Родниковая. ул. Склонная).

с. Майоровский (ул. Дачная, ул. Лесная, ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Новостроящаяся)

31.05.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

ДПК Василек (ул. Каштановая, ул. Яблоневая, ул. Рябиновая, проезд 1, проезд 2, проезд 3, проезд 4, проезд 5, проезд 6, проезд 7, проезд 8, проезд 9, проезд 10, проезд 11, проезд 12, проезд 13, проезд 14, проезд 15, проезд 16, проезд 17, проезд 18, проезд 19, проезд 20, проезд 21, проезд 22).

31.05.2023 с 9-00 до 17-00

Шигонский район

с. Березовка

с. Левашовка

31.05.2023 с 09-00 до 16-00

Хворостянский район

с. Хворостянка (ул. Крестьянская)

с. Кордон (ул. Дачная, ул. Степная)

п. Приовражный (ул. Полевая, ул. Рабочая)

с. Чувичи (ул. Молодёжная, ул. Московская, ул. Молодёжная, ул. Смирнова, ул. Сергеева)

с. Новотулка (ул. Максима Горького, ул. Советская)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.