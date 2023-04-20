Освещением на трассе М-5 в Самарской области займется "Пик"

"Поволжуправтодор" определился с подрядчиком, который выполнит работы по установке стационарного электрического освещения на транспортной развязке на км 1016, на транспортной развязке на км 1021 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Самарской области.
На торги заявились три участника. Победителем стало ООО "Предприятие "Пик", предложившее выполнить услуги за 196,4 млн рублей. Напомним, максимальная цена контракта составляла 202,5 млн рублей.
Подрядчик должен выполнить работы до 17 сентября 2024 года.
В описании объекта закупки отмечается, что гарантия на оборудование и произведенные электромонтажные работы должна составлять три года, на светодиодные светильники наружного освещения — пять лет, на антикоррозионное покрытие опор — 15 лет.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации