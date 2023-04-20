Освещением на трассе М-5 в Самарской области займется "Пик"

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"Поволжуправтодор" определился с подрядчиком, который выполнит работы по установке стационарного электрического освещения на транспортной развязке на км 1016, на транспортной развязке на км 1021 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Самарской области.