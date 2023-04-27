"ЭкоСтройРесурс" нарастил убытки до 224 млн рублей

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" по итогам 2022 г. получил убыток в 223,8 млн рублей. Такие данные раскрыты в результатах обязательного аудита бухгалтерской отчетности компании, проведенного ООО "Аналитическая группа".

"Эти условия наряду с другими вопросами указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ООО "ЭкоСтройРесурс" продолжать непрерывно свою деятельность", - говорится в заключении. В нем также упоминаются сомнительные долги на 577,5 млн рублей.

Годом ранее "ЭкоСтройРесурс" показал убытки в 132,3 млн рублей. Первые же два года регоператорства - 2019 и 2020 - были для него прибыльными - 3,7 и 4 млн руб., соответственно.

"Убыток по итогам 2022 года сформировался в результате неплатежей потребителей за оказанную коммунальную услугу по обращению с ТКО. Региональный оператор ежедневно несет расходы по транспортированию, обработке, захоронению твердых коммунальных отходов. Все средства, собираемые с потребителей коммунальной услуги, выплачиваются объектам размещения (полигонам), сортировочным комплексам, лицензированным транспортным компаниям. Для регионального оператора оплата таким объектам - обязанность", - сообщили в "ЭкоСтройРесурсе" в ответ на запрос Волга Ньюс.

Комментируя опасения аудиторов в способности "ЭкоСтройРесурса" непрерывно продолжать деятельность, в компании отметили, что дебиторская задолженность есть у всех регоператоров в стране. "В любом случае, при заключении контракта с правительством и минэнерго, региональным оператором предоставлено обеспечение в виде банковской гарантии", - добавили в пресс-службе компании.