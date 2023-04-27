"ЭкоСтройРесурс" нарастил убытки до 224 млн рублей

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" по итогам 2022 г. получил убыток в 223,8 млн рублей. Такие данные раскрыты в результатах обязательного аудита бухгалтерской отчетности компании, проведенного ООО "Аналитическая группа".
"Эти условия наряду с другими вопросами указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ООО "ЭкоСтройРесурс" продолжать непрерывно свою деятельность", - говорится в заключении. В нем также упоминаются сомнительные долги на 577,5 млн рублей.
Годом ранее "ЭкоСтройРесурс" показал убытки в 132,3 млн рублей. Первые же два года регоператорства - 2019 и 2020 - были для него прибыльными - 3,7 и 4 млн руб., соответственно.
"Убыток по итогам 2022 года сформировался в результате неплатежей потребителей за оказанную коммунальную услугу по обращению с ТКО. Региональный оператор ежедневно несет расходы по транспортированию, обработке, захоронению твердых коммунальных отходов. Все средства, собираемые с потребителей коммунальной услуги, выплачиваются объектам размещения (полигонам), сортировочным комплексам, лицензированным транспортным компаниям. Для регионального оператора оплата таким объектам - обязанность", - сообщили в "ЭкоСтройРесурсе" в ответ на запрос Волга Ньюс.
Комментируя опасения аудиторов в способности "ЭкоСтройРесурса" непрерывно продолжать деятельность, в компании отметили, что дебиторская задолженность есть у всех регоператоров в стране. "В любом случае, при заключении контракта с правительством и минэнерго, региональным оператором предоставлено обеспечение в виде банковской гарантии", - добавили в пресс-службе компании.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
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Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации