16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Продолжается реконструкция второй очереди тольяттинской набережной Самарская область вошла в топ-5 по количеству заявок на участие в конкурсе перспективных отечественных брендов Самарская область за три года может выпустить облигации на 47 млрд рублей "Самаратранснефть-терминал" ушел в убыток на 1,7 млрд рублей Ремонт улицы Уральской в Самаре планируют завершить до 9 мая

Экономика и бизнес

Самарская область вошла в топ-5 по количеству заявок на участие в конкурсе перспективных отечественных брендов

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Продолжается прием заявок на конкурс перспективных отечественных брендов. Он пройдет в рамках форума "Сильные идеи нового времени". От Самарской области уже заявлено 176 брендов. По количеству заявок регион занимает второе место по стране.

Самарские представители есть во всех пяти номинациях конкурса: продовольственные товары, потребительские товары, креативные индустрии, информационные технологии, высокие технологии.

Победители смогут продвинуть свои продукты в торговых сетях и на маркетплейсах, в новых медиа и на ТВ, их также поддержат партнеры конкурса.

"Мы с удовольствием подали заявку на конкурс, потому что нашему бренду поддержка, без сомнения, нужна, — поделилась идейный вдохновитель бренда полезных сладостей "Наши сласти" Юлия Смолякова. — Главная задача, которая перед нами стоит, — здоровый образ жизни. Ради этого и из-за этого был создан бренд. Поскольку у нас в семье все сладкоежки, но все желают быть здоровыми, родилось это направление. И хочется развиваться так, чтобы это было не во вред качеству, чтобы мы смогли сохранить свой фермерский состав, состав продукции именно без сахара, без промышленного пюре, чтобы мы продолжали делать продукт уникальный, вкусный и полезный. Поэтому и подали заявку на участие".

Всего на конкурс перспективных брендов подано уже более 3,5 тыс. заявок из всех регионов страны.

"Мы видим большой интерес со стороны граждан как к самому форуму "Сильные идеи для нового времени", так и к конкурсу перспективных отечественных брендов, — заявил помощник президента России Максим Орешкин. — К нам поступает много обращений с просьбой дать больше времени на подготовку и оформление заявок как на форум идей, так и на конкурс брендов. Именно поэтому решено продлить сроки отбора до 21 мая. Мы ждем новых участников и надеемся уже в этом году начать реализацию передовых решений, которые повысят качество жизни граждан".

Интерес к самому форуму "Сильные идеи для нового времени" в Самарской области тоже велик. Из региона на текущий момент подали на рассмотрение 918 идей, всего по стране — более 12 тысяч.

"Сильные идеи нового времени" — это возможность для каждого повлиять на скорость и качество позитивных изменений в стране. Одним из организаторов форума является Агентство стратегических инициатив (АСИ), а АНО "Диалог Регионы" — коммуникационным партнером.

Заявки продолжают принимать на платформе для сбора идей.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №24

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:21 Продажу имущества KIN.UP тормозят неузаконенные объекты

Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4