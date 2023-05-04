Самарская область вошла в топ-5 по количеству заявок на участие в конкурсе перспективных отечественных брендов

Продолжается прием заявок на конкурс перспективных отечественных брендов. Он пройдет в рамках форума "Сильные идеи нового времени". От Самарской области уже заявлено 176 брендов. По количеству заявок регион занимает второе место по стране.
Самарские представители есть во всех пяти номинациях конкурса: продовольственные товары, потребительские товары, креативные индустрии, информационные технологии, высокие технологии.
Победители смогут продвинуть свои продукты в торговых сетях и на маркетплейсах, в новых медиа и на ТВ, их также поддержат партнеры конкурса.
"Мы с удовольствием подали заявку на конкурс, потому что нашему бренду поддержка, без сомнения, нужна, — поделилась идейный вдохновитель бренда полезных сладостей "Наши сласти" Юлия Смолякова. — Главная задача, которая перед нами стоит, — здоровый образ жизни. Ради этого и из-за этого был создан бренд. Поскольку у нас в семье все сладкоежки, но все желают быть здоровыми, родилось это направление. И хочется развиваться так, чтобы это было не во вред качеству, чтобы мы смогли сохранить свой фермерский состав, состав продукции именно без сахара, без промышленного пюре, чтобы мы продолжали делать продукт уникальный, вкусный и полезный. Поэтому и подали заявку на участие".
Всего на конкурс перспективных брендов подано уже более 3,5 тыс. заявок из всех регионов страны.
"Мы видим большой интерес со стороны граждан как к самому форуму "Сильные идеи для нового времени", так и к конкурсу перспективных отечественных брендов, — заявил помощник президента России Максим Орешкин. — К нам поступает много обращений с просьбой дать больше времени на подготовку и оформление заявок как на форум идей, так и на конкурс брендов. Именно поэтому решено продлить сроки отбора до 21 мая. Мы ждем новых участников и надеемся уже в этом году начать реализацию передовых решений, которые повысят качество жизни граждан".
Интерес к самому форуму "Сильные идеи для нового времени" в Самарской области тоже велик. Из региона на текущий момент подали на рассмотрение 918 идей, всего по стране — более 12 тысяч.
"Сильные идеи нового времени" — это возможность для каждого повлиять на скорость и качество позитивных изменений в стране. Одним из организаторов форума является Агентство стратегических инициатив (АСИ), а АНО "Диалог Регионы" — коммуникационным партнером.
Заявки продолжают принимать на платформе для сбора идей.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации