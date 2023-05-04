Самарская область вошла в топ-5 по количеству заявок на участие в конкурсе перспективных отечественных брендов

Продолжается прием заявок на конкурс перспективных отечественных брендов. Он пройдет в рамках форума "Сильные идеи нового времени". От Самарской области уже заявлено 176 брендов. По количеству заявок регион занимает второе место по стране.

Самарские представители есть во всех пяти номинациях конкурса: продовольственные товары, потребительские товары, креативные индустрии, информационные технологии, высокие технологии.

Победители смогут продвинуть свои продукты в торговых сетях и на маркетплейсах, в новых медиа и на ТВ, их также поддержат партнеры конкурса.

"Мы с удовольствием подали заявку на конкурс, потому что нашему бренду поддержка, без сомнения, нужна, — поделилась идейный вдохновитель бренда полезных сладостей "Наши сласти" Юлия Смолякова. — Главная задача, которая перед нами стоит, — здоровый образ жизни. Ради этого и из-за этого был создан бренд. Поскольку у нас в семье все сладкоежки, но все желают быть здоровыми, родилось это направление. И хочется развиваться так, чтобы это было не во вред качеству, чтобы мы смогли сохранить свой фермерский состав, состав продукции именно без сахара, без промышленного пюре, чтобы мы продолжали делать продукт уникальный, вкусный и полезный. Поэтому и подали заявку на участие".

Всего на конкурс перспективных брендов подано уже более 3,5 тыс. заявок из всех регионов страны.

"Мы видим большой интерес со стороны граждан как к самому форуму "Сильные идеи для нового времени", так и к конкурсу перспективных отечественных брендов, — заявил помощник президента России Максим Орешкин. — К нам поступает много обращений с просьбой дать больше времени на подготовку и оформление заявок как на форум идей, так и на конкурс брендов. Именно поэтому решено продлить сроки отбора до 21 мая. Мы ждем новых участников и надеемся уже в этом году начать реализацию передовых решений, которые повысят качество жизни граждан".

Интерес к самому форуму "Сильные идеи для нового времени" в Самарской области тоже велик. Из региона на текущий момент подали на рассмотрение 918 идей, всего по стране — более 12 тысяч.

"Сильные идеи нового времени" — это возможность для каждого повлиять на скорость и качество позитивных изменений в стране. Одним из организаторов форума является Агентство стратегических инициатив (АСИ), а АНО "Диалог Регионы" — коммуникационным партнером.

Заявки продолжают принимать на платформе для сбора идей.