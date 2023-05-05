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Экономика и бизнес

Начинающих предпринимателей Самарской области научат получать пользу от делового общения на бизнес-мероприятиях

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре пройдет очередная встреча Клуба предпринимательства StartupSamara, в этот раз темой встречи станет изучение правил делового нетворкинга, отработка навыков самопрезентации и эффективной коммуникации. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По данным социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn, почти 85% вакансий так и не доходят до размещения в открытом доступе. Многие крупные компании берут на вакантные должности знакомых, друзей, прошлых коллег своих действующих сотрудников, квалификация которых проверена на практике. К тому же нетворкинг расширяет возможности — можно получить советы и рекомендации, найти партнёров и инвесторов. Без сети полезных контактов эти задачи отнимают недели, а иногда и месяцы.

В рамках встречи Клуба предпринимательства StartupSamara участников ждет мастер-класс Владимира Еронина, директора по развитию компании Крайон (Россия). Владимир поделится своим опытом выстраивания деловой коммуникации при посещении профильных бизнес-ивентов и даст несколько практических советов, каждый из которых участники смогут опробовать на себе прямо в процессе встречи.

"Мой многолетний опыт работы со стартапами по вопросам построения системы продаж неоднократно подтверждает, что успех предпринимателя на 50% заключается в правильном окружении" — замечает Владимир Еронин, приглашенный спикер мероприятия.

Встреча Клуба будет полезна студентам, аспирантам, молодым ученым, начинающим предпринимателям, основателям технологических проектов на ранней стадии, а также всем, кто находится в поиске единомышленников для реализации своей бизнес-идеи.

Мероприятие пройдет 17 мая и начнется в 19:00. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Встреча организована Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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