Начинающих предпринимателей Самарской области научат получать пользу от делового общения на бизнес-мероприятиях

В Самаре пройдет очередная встреча Клуба предпринимательства StartupSamara, в этот раз темой встречи станет изучение правил делового нетворкинга, отработка навыков самопрезентации и эффективной коммуникации. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
По данным социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn, почти 85% вакансий так и не доходят до размещения в открытом доступе. Многие крупные компании берут на вакантные должности знакомых, друзей, прошлых коллег своих действующих сотрудников, квалификация которых проверена на практике. К тому же нетворкинг расширяет возможности — можно получить советы и рекомендации, найти партнёров и инвесторов. Без сети полезных контактов эти задачи отнимают недели, а иногда и месяцы.
В рамках встречи Клуба предпринимательства StartupSamara участников ждет мастер-класс Владимира Еронина, директора по развитию компании Крайон (Россия). Владимир поделится своим опытом выстраивания деловой коммуникации при посещении профильных бизнес-ивентов и даст несколько практических советов, каждый из которых участники смогут опробовать на себе прямо в процессе встречи.
"Мой многолетний опыт работы со стартапами по вопросам построения системы продаж неоднократно подтверждает, что успех предпринимателя на 50% заключается в правильном окружении" — замечает Владимир Еронин, приглашенный спикер мероприятия.
Встреча Клуба будет полезна студентам, аспирантам, молодым ученым, начинающим предпринимателям, основателям технологических проектов на ранней стадии, а также всем, кто находится в поиске единомышленников для реализации своей бизнес-идеи.
Мероприятие пройдет 17 мая и начнется в 19:00. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
Встреча организована Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации