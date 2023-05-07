Итоги недели: фестиваль антифашистской песни, поддержка бойцов СВО и помощь братскому Донбассу

Самарская область — снова первая. На этот раз в творческом плане: в регионе прошел дебютный международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!". Он собрал музыкантов из России, Франции, Великобритании, Никарагуа, Словении, Финляндии, Каталонии, Литвы.

Концерты прошли в шести городах нашего региона, также были организованы круглые столы, кинопоказы. "Гитары в строю!", как выразился специальный гость фестиваля, киноактер, блюзмен Стивен Сигал, это послание всему миру о том, что "мы презираем нацизм, презираем фашизм".

Чем примечателен этот музыкальный интернационал? Искусство не может оставаться в стороне от исторических событий, оно и отражает их, и сплачивает людей со схожими взглядами. Фестиваль в очередной раз показал, что Россия не одна в борьбе с неонацизмом, что даже жители стран, развязавших конфликт на Украине, далеко не во всем поддерживают своих правителей. Невольно напрашивается параллель: Дмитрий Шостакович завершал в эвакуации в Куйбышеве Седьмую ("Ленинградскую") симфонию, которая одновременно была хроникой трагических событий Великой Отечественной и показала силу духа советского народа. Так и сегодняшний творческий марафон дал уверенность в том, что солидарность простых людей из разных стран, все более ясное понимание того, кому и чему противостоит Россия, станут слагаемыми будущей победы.

Кстати, многих исполнителей, приехавших к нам — например, группу "Зверобой", знают и любят в воинских подразделениях. Тем, кто защищает мирное небо с оружием в руках, регулярно оказывается поддержка из родного региона. Наша область одной из первых наладила регулярные поставки по заявкам самих военнослужащих. Защитникам Отечества отправляют дополнительные технические средства, средства радиоэлектронной борьбы, автотранспорт, экипировку, предметы быта.

Губернатор Дмитрий Азаров во время командировок в зону СВО встречается с личным составом подразделений, чтобы из первых уст узнать о проблемах, которые волнуют бойцов. Очередная такая поездка состоялась на днях, новые темы вопросы взяты в проработку, а часть прежних перешли в разряд выполненных. Например, при непосредственном участии главы региона удалось решить вопрос с жильем для семьи военнослужащего. Несколько лет назад у Николая и Елены, воспитывающих двоих детей, сгорел дом в Сызранском районе. Вынужденно перебрались к родственникам. Губернатор обсуждал ситуацию и с Еленой, и с Николаем, когда сам был в очередной командировке "за ленточкой". И вот результат: средства на покупку жилья выделяют из резервного фонда губернатора, не остались в стороне и предприятия-работодатели. Это — только один частный пример большой системной работы по поддержке бойцов и их семей.

Самарская область продолжает помогать городу Снежное, расположенному в Донецкой народной республике. В прошлом году при участии наших специалистов там восстановили 82 объекта — школы, спортзал, дороги. Кстати, системная работа региональных властей, качественная подготовка отчетной документации позволили получить полную компенсацию этих затрат из федерального бюджета. Дмитрий Азаров во время командировки проконтролировал работы нынешнего сезона. Самый крупный объект — снежнянская школа № 1. В сентябре обновленное учреждение примет учеников — ребят, которые точно знают, что самарские своих не бросают.