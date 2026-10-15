Проект областного бюджета на 2027–2029 годы внесен в Самарскую губернскую думу

В четверг, 15 октября, в Самарскую губернскую думу внесен проект закона "Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов". Ранее документ был подробно рассмотрен губернатором Вячеславом Федорищевым и одобрен на заседании правительства Самарской области.

Заместитель председателя правительства — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская представила законопроект председателю Самарской губернской думы Екатерине Кузьмичевой и председателю комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктору Кузнецову.

Этот бюджетный цикл — особенный. Впервые он проходит в условиях нового закона "О бюджетном процессе Самарской области", принятого в этом году. Его цель — систематизировать бюджетный процесс, устранить правовые пробелы, унифицировать процедуры и внедрить современные механизмы общественного контроля и парламентского участия. Главная задача — сделать бюджет максимально открытым, прозрачным и эффективным для каждого жителя региона. Показательна и детализация главного финансового документа: если на прошлую трехлетку объем составлял 1546 страниц, то на этот раз — 2990, что почти в два раза больше. Это отражает более глубокую проработку всех направлений и возросший уровень открытости бюджетного процесса.

Бюджет 2027-2029 учитывает общенациональные приоритеты и условия, в которых предстоит работать стране и региону. Его ключевая характеристика — устойчивость. Доходы трехлетки запланированы в объеме 976,5 млрд рублей, расходы — 989,9 млрд. В 2027 г. доходы составят 309,3 млрд руб., расходы — 320,7 млрд. Дефицит сократится с 11,3 млрд руб. в 2027 г. до 2 млрд к 2028 году.

Государственный долг находится на безопасном уровне, мероприятия по мобилизации доходов и повышению эффективности расходов заложены в плане оздоровления финансов.

Одним из главных акцентов является социальная направленность и семейноцентричность. Расходы на детский бюджет составят 84,7 млрд руб., на поддержку отдельных категорий граждан — 36,6 млрд. Отдельный блок — меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей: прямые выплаты, жилищные и медицинские меры, транспортные льготы, поддержка детей. Все принятые обязательства сохраняются: индексируются выплаты, стипендии, питание школьников, оплата труда работников бюджетной сферы.

При подготовке законопроекта проведена работа по структурированию государственных программ — они сконцентрированы и синхронизированы с национальными целями и стратегическими приоритетами развития Самарской области. Вместо 47 программ теперь действует 21, число ответственных исполнителей сократилось до 20. Это повышает управляемость процессов, усиливает ответственность органов исполнительной власти и эффективность стратегического планирования.

На реализацию 7 национальных целей и 11 национальных проектов в трехлетнем периоде предусмотрено 32,6 млрд рублей. Ключевые направления — комфортная и безопасная среда для жизни, сохранение населения и поддержка семьи, экологическое благополучие.

Развитие региона невозможно без развития инфраструктуры. На эти цели в трехлетке предусмотрено 29,3 млрд рублей — это 46 объектов. Среди них школы в с. Ягодное и микрорайоне Федоровка, детские сады в Тольятти и Самаре, поликлиника в Подстепках, спортивные комплексы, метро и дорожное хозяйство.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам в 2027 г. составят 48,7 млрд рублей. Изменяется единый норматив отчислений от НДФЛ: с 2027 г. он составит 30% для городских округов и муниципальных районов. Для компенсации выпадающих доходов муниципалитетов предусмотрены новые дотации.

Все параметры бюджета учитывают федеральные и региональные приоритеты, формируя финансовую основу для реализации национальных целей, поставленных президентом РФ, и исполнения поручений губернатора.