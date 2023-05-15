В Самаре отремонтируют два спуска на набережной

Муниципальное предприятие "Самарская набережная" подыскивает подрядчиков, которые отремонтируют лестничные спуски на территории набережной.

МП выделило на ремонт двух спусков — Ленинградского и Маяковского — 8,11 млн рублей. Планируется, что ремонт будет проведен до 31 июля 2023 года. Подрядчик определится после 29 мая.