С сызранской транспортной компании взыскали 30 млн руб. налогов

Сызранское транспортное предприятие оплатило долг по налогам после того, как судебные приставы арестовали 14 грузовых машин организации, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
В отношении руководства транспортного предприятия, проигнорировавшего необходимость оплаты долга по налогам, было возбуждено исполнительное производство. Сотрудником службы неоднократно направлялись требования о необходимости погашения задолженности, однако должник предпочел не предпринимать никаких действий и продолжал игнорировать требования судебного пристава.
В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель составил акты описи и ареста 14 грузовых машин, принадлежащих предприятию. Должнику разъяснили, что в случае непогашения долга, арестованное имущество передадут на реализацию, а вырученные денежные средства пойдут в счет погашения задолженности. В результате предприятие оплатило долг в полном объеме.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации