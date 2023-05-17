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Экономика и бизнес

С сызранской транспортной компании взыскали 30 млн руб. налогов

СЫЗРАНЬ. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранское транспортное предприятие оплатило долг по налогам после того, как судебные приставы арестовали 14 грузовых машин организации, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В отношении руководства транспортного предприятия, проигнорировавшего необходимость оплаты долга по налогам, было возбуждено исполнительное производство. Сотрудником службы неоднократно направлялись требования о необходимости погашения задолженности, однако должник предпочел не предпринимать никаких действий и продолжал игнорировать требования судебного пристава.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель составил акты описи и ареста 14 грузовых машин, принадлежащих предприятию. Должнику разъяснили, что в случае непогашения долга,   арестованное имущество передадут на реализацию, а вырученные денежные средства пойдут в счет погашения задолженности. В результате предприятие оплатило долг в полном объеме.

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