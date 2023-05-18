"Единая Россия": Ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов

Из 1530 школ, запланированных к капремонту, по 1525 объектам заключены контракты, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на федеральном штабе с Минпросвещения и регионами.

Из пяти школ, которые находятся в "желтой" зоне, две - в Кабардино-Балкарской Республике. По предписанию ФАС там были отменены протоколы подведения итогов конкурса на проведение работ.

"По одному объекту в Астраханской области контракт приостановлен и выставлен на повторные торги, в Республике Алтай и Томской области контракты расторгнуты, планируется заключение новых", - пояснил Андрей Турчак.

Он также сообщил, что капремонт сегодня завершен уже в 1311 школах. Еще 461 здание отремонтировано за счет средств региональных бюджетов. С прошлого года остается один проблемный объект - Серовская школа-интернат в Свердловской области.

"Строительная готовность 90%, хотя ввод должен был состояться в прошлом году. Также в зону риска попала школа № 42 в городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области. Работы официально перенесены с прошлого года. Однако региональное финансирование на этот год не выделено. То есть субъект был вынужден вернуть средства федерального бюджета. Уверен, что Сергей Евгеньевич (Цивилев, губернатор - прим. ред.) подключится лично к решению этого вопроса", - подчеркнул Андрей Турчак.

В зоне риска по строительству школ - Еврейская автономная область, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Оренбургская области, республики Коми и Марий Эл. В целом по стране в этом году должны быть сданы 415 новых школ на 280 тысяч мест.

"Пятилетняя программа строительства 1300 новых школ - это Президентская инициатива и важнейшая часть народной программы партии. Эти школы ждут люди. Необходимо вернуть работы в плановые рамки и вовремя сдать объекты. Сделать так, чтобы 1 сентября дети пошли в школу", - подчеркнул Андрей Турчак.

Он также обратил внимание на задержку строительства школы в селе Корнилово. Ввести здание в эксплуатацию должны были еще в 2020 году, но сроки неоднократно переносились.

"Строительные работы активизировались только после смены губернатора. Сегодня готовность объекта - 75%. Губернатор делает все, чтобы сдали школу к 1 сентября", - сказал Андрей Турчак.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что регионы, которые на прошлом совещании были в зоне риска, выровняли ситуацию. Это Дагестан, Хабаровский край, Омская, Новосибирская, Курганская, Кировская области, Кабардино-Балкарская Республика.

Тем не менее, отметил министр, в некоторых субъектах РФ остаются риски по срыву сроков завершения строительства как школ, так и детсадов. Они возможны в Иркутской, Калининградской и Оренбургской областях, Республике Коми и Еврейской автономии.

"В Самарской области ситуация с капремонтом школ достаточно благополучная. Капремонт в образовательных учреждениях идет по графику, а на некоторых объектах - даже с опережением. Общественный совет партпроекта "Новая школа" запланировал выезды по всем объектам строительства и капитального ремонта образовательных учреждений на территории региона. В 2023 году капремонт планируют завершить в 5 учебных заведениях Самарской области: это "Образовательный центр" школы № 7 в Новокуйбышевске, СОШ "Центр образования" в Чапаевске, школа № 2 в поселке Суходол Сергиевского района, СОШ № 1 в селе Приволжье и средняя общеобразовательная школа в селе Челно-Вершины. Для нас в первую очередь важно соблюдение сроков и качество выполняемых работ, чтобы реализация проектов капитального ремонта осуществлялась точно в срок, без задержек, чтобы не было вопросов с подрядчиками. С этой целью мы активно подключаем родительскую общественность и представителей профильных министерств: минстроя, минобра и минэкономразвития. Мы стараемся консолидировать усилия всех заинтересованных сторон. За каждым объектом закреплены депутаты фракции "Единая Россия" всех уровней, которые взаимодействуют с родительскими комитетами, общественниками и попечительскими советами школ", - отметила координатор партийного проекта "Новая школа" в Самарской области, председатель комитета по образованию и науке Самарской губернской думы Светлана Ильина.

В заключение секретарь Генсовета призвал глав регионов держать на личном контроле завершение работ по всем объектам.