"Здоровье важно здесь и сейчас": для чего важно проходить диспансеризацию

Регулярные профилактические осмотры и диспансеризация помогают сохранить здоровье. Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией - одно из ключевых направлений национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 51 млн граждан Российской Федерации. В 2023 году количество прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры должно составить 87 млн граждан.

В Самарской области развитие системы здравоохранения, в том числе работа по созданию условий для раннего выявления заболеваний ведётся при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

С начала года в регионе уже около 700 000 жителей прошли диспансеризацию и медосмотры.

"На ранних стадиях многие заболевания протекают бессимптомно. Чем раньше выявляют начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение. Именно для этих целей и проводится диспансеризация. Она не только помогает современно выявлять болезни и их факторы риска, , но и обеспечивает проведение необходимых лечебных и профилактических мероприятий и при необходимости длительное диспансерное наблюдение", - рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.

Кроме того, диспансеризация направлена на выявление и коррекцию основных факторов риска: повышенного уровня артериального давления, холестерина и глюкозы в крови, курения табака, злоупотребления алкоголем, нерационального питания, низкой физической активности, избыточной массы тела. Эти факторы, выявленные в ходе диспансеризации, можно скорректировать и свести к минимуму риск развития заболевания или не допустить его вовсе.

"Профосмотр - это ядро первого этапа диспансеризации, а диспансеризация - это профосмотр плюс дополнительные скрининги. Если их соотносить, то до 39 лет у нас ежегодный профосмотр и раз в три года диспансеризация, а начиная с 40 лет ежегодная диспансеризация. Так что у нас созданы все условия для того, чтобы каждый мог прийти раз в год и проверить состояние своего здоровья в поликлинике" - пояснила член-корреспондент РАН, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Получить направление на диспансеризацию легко - достаточно записаться через сервис "Мое здоровье" на портале "Госуслуги" или по телефону поликлиники. В поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС.

В эффективность диагностики и лечения неинфекционных заболеваний большой вклад вносит информированность людей.

АНО "Национальные приоритеты" совместно с Минздравом России проводят коммуникационную кампанию национального проекта "Здравоохранение", направленную на популяризацию диспансеризации.

Героями рекламных роликов стали ведущие врачи страны: терапевты, онкологи и кардиологи, которые рассказывают истории болезней разных персонажей и призывают зрителей пройти профилактические осмотры.

"Каждая история болезни - это не только анамнез, диагноз и другие медицинские показатели. Как правило, это история невнимания к себе и своему здоровью. Это драматургия, достойная экранизации. Выбор образов [в рекламе] не случайный, а намеренно глубинный. Ну плевать на себя хотел работяга - да что я там не видел? Вот мы и решили показать то, куда нельзя заглянуть", - прокомментировала креативный директор АНО "Национальные приоритеты" Руслана Харитонова.

Миссия кампании - напомнить людям о том, что оценить состояние своего здоровья можно бесплатно.

"Важность прохождения диспансеризации и профилактических осмотров для здоровья человека сложно переоценить. Уверена, что подобная информационная кампания послужит мотиватором для прохождения профилактических мероприятий, напомнит, что первым пунктом в плане на долгую и продуктивную жизнь должна быть забота о собственном здоровье", - отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.