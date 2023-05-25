Профессиональные управленцы поделятся опытом на интеллектуальной ярмарке

Союз профессиональных управляющих "Клуб Директоров Самарской области" (КДСО), совместно с Высшей школой международного бизнеса Самарского университета (ВШМБ СУ), проводит ежегодную интеллектуальную ярмарку, где происходит обмен опытом управления сложными хозяйствующими субъектами между известными экономистами, бизнесменами, политиками, общественными деятелями. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

На ярмарке выступит советник ректора Санкт-Петербургского международного института менеджмента, специалист в области стратегии и корпоративного управления, профессор Сергей Шкуратов. Тема выступления — "Конкурентные перспективы драйверов социально-экономического развития Самарской области". Участникам ярмарки будет представлен профессиональный взгляд со стороны на перспективы основных отраслей экономики нашего региона (аэрокосмический кластер, автомобилестроительный кластер, нефтехимический кластер, сельскохозяйственный кластер, машиностроительный кластер, строительный кластер), перспективы развития местного самоуправления, демографические перспективы, стратегии, необходимые для развития крупных и малых городов Самарской области.

Запланированы секции в формате "мастермайнд", где будут обсуждаться следующие темы: "Проблемные вопросы взаимодействия крупных региональных компаний с поставщиками продукции и услуг", "Специфика и инструменты стандартизации работы в среднем и крупном бизнесе. Освобождение собственников от операционной деятельности и непрофильных функций", "Организация маркетинга и продаж в условиях политики импортозамещения", "Опыт трансформации российского бизнеса. Управление изменениями на практике", "Импортозамещающие платформы и инструменты".

На ярмарку приглашены представители различных бизнес-сообществ, выпускники ВШМБ, первые лица крупных промышленных предприятий, а также министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов и министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

По сложившейся традиции в текущем году ярмарку решено провести в Волжском районе Самарской области, в Загородном комплексе "Русская Охота". Мероприятие пройдет 3 июня с 11:00 до 17:00 часов. Представители управленческого сообщества региона также смогут высказать собственное мнение о конкурентных преимуществах и перспективах развития Самарской области на пленарном заседании. Зарегистрироваться для участия в интеллектуальной ярмарке можно по ссылке.