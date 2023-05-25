Профессиональные управленцы поделятся опытом на интеллектуальной ярмарке

Союз профессиональных управляющих "Клуб Директоров Самарской области" (КДСО), совместно с Высшей школой международного бизнеса Самарского университета (ВШМБ СУ), проводит ежегодную интеллектуальную ярмарку, где происходит обмен опытом управления сложными хозяйствующими субъектами между известными экономистами, бизнесменами, политиками, общественными деятелями. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
На ярмарке выступит советник ректора Санкт-Петербургского международного института менеджмента, специалист в области стратегии и корпоративного управления, профессор Сергей Шкуратов. Тема выступления — "Конкурентные перспективы драйверов социально-экономического развития Самарской области". Участникам ярмарки будет представлен профессиональный взгляд со стороны на перспективы основных отраслей экономики нашего региона (аэрокосмический кластер, автомобилестроительный кластер, нефтехимический кластер, сельскохозяйственный кластер, машиностроительный кластер, строительный кластер), перспективы развития местного самоуправления, демографические перспективы, стратегии, необходимые для развития крупных и малых городов Самарской области.
Запланированы секции в формате "мастермайнд", где будут обсуждаться следующие темы: "Проблемные вопросы взаимодействия крупных региональных компаний с поставщиками продукции и услуг", "Специфика и инструменты стандартизации работы в среднем и крупном бизнесе. Освобождение собственников от операционной деятельности и непрофильных функций", "Организация маркетинга и продаж в условиях политики импортозамещения", "Опыт трансформации российского бизнеса. Управление изменениями на практике", "Импортозамещающие платформы и инструменты".
На ярмарку приглашены представители различных бизнес-сообществ, выпускники ВШМБ, первые лица крупных промышленных предприятий, а также министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов и министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.
По сложившейся традиции в текущем году ярмарку решено провести в Волжском районе Самарской области, в Загородном комплексе "Русская Охота". Мероприятие пройдет 3 июня с 11:00 до 17:00 часов. Представители управленческого сообщества региона также смогут высказать собственное мнение о конкурентных преимуществах и перспективах развития Самарской области на пленарном заседании. Зарегистрироваться для участия в интеллектуальной ярмарке можно по ссылке.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации