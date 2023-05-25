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Общество

К жаре в регионе добавятся дожди и грозы

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже на текущей неделе в Самарскую область придут дожди и грозы, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

В пятницу, 26 мая, в регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью столбик термометра покажет 16...21°C, днем 27…32°C. Ветер юго-восточный, 9…14 м/с.

В ночь на 27 мая местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха 16…21°C. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Днем синоптики также прогнозируют грозу и дожди. Воздух прогреется до 28…33°C. Местами возможны порывы ветра до 15-18 м/с. 

В воскресенье, 28 мая, также ожидается жаркая погода с дождями, возможны грозы. Ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью 7…12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с.

29 и 30 мая синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди. Ночные температуры воздуха составят 12…17°C, днем прогреется до  26…31°C. 

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