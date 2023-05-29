В Тольятти загорелся мусор в районе бывшего завода "Фосфор"

В понедельник, 29 мая, в 13:09 начался пожар на ул. Ново-Заводской, 2а в Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Судя по карте, возгорание произошло на территории бывшего завода "Фосфор". Горел мусор на площади 100 кв. м. На тушение огня направили восемь человек и две единицы техники.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что на место пожара также выехала следственно-оперативная группа УМВД России по Тольятти.