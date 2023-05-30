С 1 июня в Самаре изменится расписание "Валдаев"

С 1 июня по 6 августа меняется расписание скоростных судов "Валдай 45Р", следующих по направлениям Самара - Ширяево - Самара и Самара - Винновка - Самара.
Добавился новый пункт отправления - Барбошина поляна.
Стоимость взрослого билета - 700 рублей. Дети до 10 лет - 500 рублей.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.