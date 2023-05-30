В Самаре 2 июня из-за крестного хода ограничат движение

В Самаре вводится временное ограничение движения транспорта в связи с организацией крестного хода в День памяти святителя Алексия 2 июня.

С 08:00 до 13:00 ограничено движение транспорта на следующих участках:

- по ул. Некрасовской от ул. Ленинской до ул. Куйбышева;

- по ул. Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Венцека;

- по ул. Венцека от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького;

- по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Пионерской.

Также на вышеуказанных участках с 06:00 до 13:00 2 июня будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 08:00 до 13:00 движение городского пассажирского транспорта (автобусов №№ 3, 5д, 17, 24, 32, 34, 37, 46, 48д, 53, 61, 80, 261) будет осуществляться по скорректированным трассам следования.