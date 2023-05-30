В Самаре 2 июня из-за крестного хода ограничат движение

В Самаре вводится временное ограничение движения транспорта в связи с организацией крестного хода в День памяти святителя Алексия 2 июня.
С 08:00 до 13:00 ограничено движение транспорта на следующих участках:
- по ул. Некрасовской от ул. Ленинской до ул. Куйбышева;
- по ул. Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Венцека;
- по ул. Венцека от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького;
- по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Пионерской.
Также на вышеуказанных участках с 06:00 до 13:00 2 июня будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Кроме того, с 08:00 до 13:00 движение городского пассажирского транспорта (автобусов №№ 3, 5д, 17, 24, 32, 34, 37, 46, 48д, 53, 61, 80, 261) будет осуществляться по скорректированным трассам следования.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.