Член экипажа самолета из Самары погиб во время взлета

В Самаре вдова через суд добивается признания смерти мужа несчастным случаем на производстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Супруг женщины - инженер по эксплуатации воздушных судов - умер от остановки сердца во время взлета самолета. Авиакомпания не признала случившееся несчастным случаем на производстве. Из-за этого вдова обратилась в суд.
Апелляционный суд посчитал, что смерть от общего заболевания могла произойти в любое время, в том числе и не на работе, и женщине также отказал.
Прокурор не согласился с этим и обратился в кассационную инстанцию, указав, что несчастный случай произошел именно на работе, а работодатель не инициировал дополнительные обследования, чтобы решить вопрос, допускать мужчину к полетам или нет.
В итоге суд согласился с надзорным ведомством и отправил дело на новое апелляционное рассмотрение.
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