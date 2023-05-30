Член экипажа самолета из Самары погиб во время взлета

В Самаре вдова через суд добивается признания смерти мужа несчастным случаем на производстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Супруг женщины - инженер по эксплуатации воздушных судов - умер от остановки сердца во время взлета самолета. Авиакомпания не признала случившееся несчастным случаем на производстве. Из-за этого вдова обратилась в суд.

Апелляционный суд посчитал, что смерть от общего заболевания могла произойти в любое время, в том числе и не на работе, и женщине также отказал.

Прокурор не согласился с этим и обратился в кассационную инстанцию, указав, что несчастный случай произошел именно на работе, а работодатель не инициировал дополнительные обследования, чтобы решить вопрос, допускать мужчину к полетам или нет.

В итоге суд согласился с надзорным ведомством и отправил дело на новое апелляционное рассмотрение.