В Новокуйбышевске открыта дорога на городской пляж

В Новокуйбышевске открыта дорога до конечной остановки 41 и 42 маршрутов - "Городской пляж".
С 12 апреля до 27 мая автобусы до пляжа не ходили в связи с затоплением дороги и разрушением обочины и разворотной площадки во время паводка.
С 25 мая последний рейс 41-го маршрута (20:02 в расписании) совмещен с маршрутом 42 (19:50 по расписанию).
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.