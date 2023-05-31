В Новокуйбышевске открыта дорога на городской пляж

В Новокуйбышевске открыта дорога до конечной остановки 41 и 42 маршрутов - "Городской пляж".

С 12 апреля до 27 мая автобусы до пляжа не ходили в связи с затоплением дороги и разрушением обочины и разворотной площадки во время паводка.

С 25 мая последний рейс 41-го маршрута (20:02 в расписании) совмещен с маршрутом 42 (19:50 по расписанию).