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Общество

В Самаре изменится схема движения по ул. Советской Армии

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на 1 июня администрация Самары планирует реализацию предложения Госавтоинспекции по изменению организации дорожного движения на участке ул. Советской Армии от ул. Стара-Загора до Московского шоссе.

В целях минимизации заторовых ситуаций будет изменено направление движения по полосам. При подъезде к перекрестку с Московским шоссе будет организовано три полосы движения, две из которых будут работать для поворота налево на Московское шоссе, крайняя правая останется, как и прежде, для движения прямо и направо.

При движении от Московского шоссе к ул. Стара-Загора до середины квартала будет функционировать одна полоса движения, далее на подъезде к перекрестку с ул. Стара-Загора - две, при этом по второй полосе теперь разрешено движение в прямом направлении в сторону проспекта Карла Маркса.

Также увеличено время работы зеленого сигнала светофора по ул. Советской Армии в районе дома №190 (объект между ул. Стара-Загора и пр. Карла Маркса).

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