В Самаре изменится схема движения по ул. Советской Армии

В ночь на 1 июня администрация Самары планирует реализацию предложения Госавтоинспекции по изменению организации дорожного движения на участке ул. Советской Армии от ул. Стара-Загора до Московского шоссе.
В целях минимизации заторовых ситуаций будет изменено направление движения по полосам. При подъезде к перекрестку с Московским шоссе будет организовано три полосы движения, две из которых будут работать для поворота налево на Московское шоссе, крайняя правая останется, как и прежде, для движения прямо и направо.
При движении от Московского шоссе к ул. Стара-Загора до середины квартала будет функционировать одна полоса движения, далее на подъезде к перекрестку с ул. Стара-Загора - две, при этом по второй полосе теперь разрешено движение в прямом направлении в сторону проспекта Карла Маркса.
Также увеличено время работы зеленого сигнала светофора по ул. Советской Армии в районе дома №190 (объект между ул. Стара-Загора и пр. Карла Маркса).
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.