Региональную команду Самарской области наградили за помощь Донбассу

Министерство ЖКХ и строительства России объявило благодарность правительству Самарской области за помощь новым регионам страны. Благодарность вручена губернатору региона Дмитрию Азарову. На федеральном уровне отмечен существенный вклад и достижение нашей губернией высоких результатов в выполнении задач, направленных на социально-экономическое развитие Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

Второй год подряд Самарская область вносит большой вклад в поддержку и развитие новых регионов России. В прошлом году наша губерния стала первым субъектом страны, который протянул руку помощи и заключил соглашение с конкретным муниципалитетом — городом Снежное в ДНР. С тех пор Самарская область помогает братскому Снежному в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы.

Список задач на 2022 г. Дмитрий Азаров определял вместе с жителями и руководством города. В списке первоочередных задач был ремонт инфраструктуры ЖКХ, подготовка к отопительному сезону, восстановление школ и другого — всего 82 социально значимых объекта. Работы по всем объектам были полностью выполнены.

"Мы успешно справились со всеми объектами, всеми намеченными планами прошлого года — это свыше 80 объектов, которые мы привели в порядок. Это и котельные, и жилые дома, и участки дорог, — констатировал Дмитрий Азаров.

Эффективная работа региона по восстановлению Снежного, своевременное проведение работ и подготовка документации позволили Самарской области полностью компенсировать понесенные затраты из федерального бюджета.

"В этом году у нас не менее масштабные планы", — анонсировал Дмитрий Азаров.

Работы уже идут — Самарская область вновь помогает Снежному. Среди объектов ремонта — и больницы, и школы, и детские сады.

Несколько недель назад во время очередной поездки в зону СВО Дмитрий Азаров проинспектировал, как идут восстановительные работы на социальной инфраструктуре города. По итогам осмотра глава региона отметил, что "ремонтные работы находятся в активной фазе".

Существенный вклад в дело поддержки новых регионов России вносят жители Самарской области. За это глава региона отдельно поблагодарил земляков 30 мая в своем Послании. Дмитрий Азаров отметил тот огромный пласт работы, который делается в регионе волонтерами, общественными объединениями, коммерческими и государственными структурами. Всего за прошедший год на Донбасс из Самарской области отправлено около 6 тысяч тонн гуманитарной помощи.