Региональную команду Самарской области наградили за помощь Донбассу

Министерство ЖКХ и строительства России объявило благодарность правительству Самарской области за помощь новым регионам страны. Благодарность вручена губернатору региона Дмитрию Азарову. На федеральном уровне отмечен существенный вклад и достижение нашей губернией высоких результатов в выполнении задач, направленных на социально-экономическое развитие Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.
Второй год подряд Самарская область вносит большой вклад в поддержку и развитие новых регионов России. В прошлом году наша губерния стала первым субъектом страны, который протянул руку помощи и заключил соглашение с конкретным муниципалитетом — городом Снежное в ДНР. С тех пор Самарская область помогает братскому Снежному в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы.
Список задач на 2022 г. Дмитрий Азаров определял вместе с жителями и руководством города. В списке первоочередных задач был ремонт инфраструктуры ЖКХ, подготовка к отопительному сезону, восстановление школ и другого — всего 82 социально значимых объекта. Работы по всем объектам были полностью выполнены.
"Мы успешно справились со всеми объектами, всеми намеченными планами прошлого года — это свыше 80 объектов, которые мы привели в порядок. Это и котельные, и жилые дома, и участки дорог, — констатировал Дмитрий Азаров.
Эффективная работа региона по восстановлению Снежного, своевременное проведение работ и подготовка документации позволили Самарской области полностью компенсировать понесенные затраты из федерального бюджета.
"В этом году у нас не менее масштабные планы", — анонсировал Дмитрий Азаров.
Работы уже идут — Самарская область вновь помогает Снежному. Среди объектов ремонта — и больницы, и школы, и детские сады.
Несколько недель назад во время очередной поездки в зону СВО Дмитрий Азаров проинспектировал, как идут восстановительные работы на социальной инфраструктуре города. По итогам осмотра глава региона отметил, что "ремонтные работы находятся в активной фазе".
Существенный вклад в дело поддержки новых регионов России вносят жители Самарской области. За это глава региона отдельно поблагодарил земляков 30 мая в своем Послании. Дмитрий Азаров отметил тот огромный пласт работы, который делается в регионе волонтерами, общественными объединениями, коммерческими и государственными структурами. Всего за прошедший год на Донбасс из Самарской области отправлено около 6 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...