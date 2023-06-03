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Губернатор Власть и политика

Региональную команду Самарской области наградили за помощь Донбассу

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство ЖКХ и строительства России объявило благодарность правительству Самарской области за помощь новым регионам страны. Благодарность вручена губернатору региона Дмитрию Азарову. На федеральном уровне отмечен существенный вклад и достижение нашей губернией высоких результатов в выполнении задач, направленных на социально-экономическое развитие Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

Второй год подряд Самарская область вносит большой вклад в поддержку и развитие новых регионов России. В прошлом году наша губерния стала первым субъектом страны, который протянул руку помощи и заключил соглашение с конкретным муниципалитетом — городом Снежное в ДНР. С тех пор Самарская область помогает братскому Снежному в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы. 

Список задач на 2022 г. Дмитрий Азаров определял вместе с жителями и  руководством города. В списке первоочередных задач был ремонт инфраструктуры ЖКХ, подготовка к отопительному сезону, восстановление школ и другого — всего 82 социально значимых объекта. Работы по всем объектам были полностью выполнены. 

"Мы успешно справились со всеми объектами, всеми намеченными планами прошлого года — это свыше 80 объектов, которые мы привели в порядок. Это и котельные, и жилые дома, и участки дорог, — констатировал Дмитрий Азаров. 

Эффективная работа региона по восстановлению Снежного, своевременное проведение работ и подготовка документации позволили Самарской области полностью компенсировать понесенные затраты из федерального бюджета.

"В этом году у нас не менее масштабные планы", — анонсировал Дмитрий Азаров.

Работы уже идут — Самарская область вновь помогает Снежному. Среди объектов ремонта — и больницы, и школы, и детские сады. 

Несколько недель назад во время очередной поездки в зону СВО Дмитрий Азаров проинспектировал, как идут восстановительные работы на социальной инфраструктуре города. По итогам осмотра глава региона отметил, что "ремонтные работы находятся в активной фазе". 

Существенный вклад в дело поддержки новых регионов России вносят жители Самарской области. За это глава региона отдельно поблагодарил земляков 30 мая в своем Послании. Дмитрий Азаров отметил тот огромный пласт работы, который делается в регионе волонтерами, общественными объединениями, коммерческими и государственными структурами. Всего за прошедший год на Донбасс из Самарской области отправлено около 6 тысяч тонн гуманитарной помощи.

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М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

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