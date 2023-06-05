Во время "САМ.ФЕСТа" в Самаре перекроют движение транспорта

В Самаре в связи с проведением фестиваля "САМ.ФЕСТ" будет временно ограничено движение транспорта.

С 04:00 12 июня до 00:00 13 июня 2023 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

— по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;

— по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской;

— по улице Красноармейской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской;

— по улице Вилоновской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской;

— по улице Молодогвардейской от улицы Ульяновской до улицы Вилоновской.

Также на вышеуказанных участках улиц с 18:00 11 июня до 00:00 13 июня будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

С 04:00 12 июня до 00:00 13 июня движение городского пассажирского транспорта — автобусов маршрутов № 24 — будет организовано по скорректированной схеме.