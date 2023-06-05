16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Во время "САМ.ФЕСТа" в Самаре перекроют движение транспорта В День России на самарской земле будут гостить дети из Луганска Стало известно когда в Самару прибудут новые автобусы В Самарской области стартует проект создания природного парка "Мастрюки" В Самаре на медиаэкранах на площади Славы откроется тематическая фотовыставка к 305-летию со дня образования Российской полиции

Общество

Во время "САМ.ФЕСТа" в Самаре перекроют движение транспорта

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре в связи с проведением фестиваля "САМ.ФЕСТ" будет временно ограничено движение транспорта.

С 04:00 12 июня до 00:00 13 июня 2023 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

— по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;
— по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской;
— по улице Красноармейской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской;
— по улице Вилоновской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской;
— по улице Молодогвардейской от улицы Ульяновской до улицы Вилоновской.

Также на вышеуказанных участках улиц с 18:00 11 июня до 00:00 13 июня будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

С 04:00 12 июня до 00:00 13 июня движение городского пассажирского транспорта — автобусов маршрутов № 24 — будет организовано по скорректированной схеме.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2