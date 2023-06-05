Во время "САМ.ФЕСТа" в Самаре перекроют движение транспорта

В Самаре в связи с проведением фестиваля "САМ.ФЕСТ" будет временно ограничено движение транспорта.
С 04:00 12 июня до 00:00 13 июня 2023 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:
— по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;
— по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской;
— по улице Красноармейской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской;
— по улице Вилоновской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской;
— по улице Молодогвардейской от улицы Ульяновской до улицы Вилоновской.
Также на вышеуказанных участках улиц с 18:00 11 июня до 00:00 13 июня будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
С 04:00 12 июня до 00:00 13 июня движение городского пассажирского транспорта — автобусов маршрутов № 24 — будет организовано по скорректированной схеме.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.