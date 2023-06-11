Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей Сергиевского района с 95-летием района и 320-летием с. Сергиевск.

"Уважаемые жители Сергиевского района! От всей души поздравляю вас с 95-летием района и 320-летием села Сергиевск!

Это значимая дата в жизни нашей губернии. Построенный в 1703 г. как городок-крепость Сергиевск, названный в честь преподобного Сергия Радонежского, духовного заступника русской земли, был одним из форпостов оборонительной линии, защищавшей Россию от набегов воинственных степняков.

По мере роста населения высокими темпами развивалась производственная и социально-бытовая инфраструктура села. К концу XIX века Сергиевск снискал себе славу одного из богатейших поселений, а Сергиевский район — одного из самых живописных и развитых районов области.

Сегодня жители района чтут вековые традиции своих предков-хлебопашцев, живших на самарской земле в мире и согласии с представителями разных народов и культур, сохраняют нашу историческую память, поддерживают живую связь поколений, воспитывая у молодежи любовь к малой Родине.

Жители Сергиевского района всегда отличались трудолюбием, смекалкой, житейской мудростью, ответственным отношением к делу. Среди них немало выдающихся людей, которыми по праву гордится наша губерния.

Их трудовую и ратную эстафету продолжает нынешнее поколение сергиевцев, которые так же, как их деды и прадеды, сражаются с нацизмом, участвуя в специальной военной операции, выращивают хлеб, воспитывают детей. Благодаря нацпроектам, инициированным нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным, в районе ведется ремонт и строительство объектов здравоохранения, образования, культуры, развивается дорожная сеть.

Уверен, что Сергиевский район при поддержке региональных и муниципальных органов власти продолжит свое поступательное развитие.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в мирном созидательном труде!", — говорится в сообщении.