Губернатор поздравил работников текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником.

"Уважаемые работники текстильной и легкой промышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Отрасль, которую вы представляете, во многом определяет уровень комфорта жителей Самарской области, их социальное самочувствие. В условиях жесткого санкционного давления предприятия текстильной и легкой промышленности, оперативно реагируя на запросы граждан и изменения рыночной конъюнктуры, продолжают развивать производственную базу, внедрять современные технологии, совершенствовать работу по подготовке квалифицированных кадров.

На решение этих задач направлена реализация национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", инициированных президентом Владимиром Владимировичем Путиным. А также — пакет антикризисных мер, принятый федеральными и региональными органами власти для оказания помощи бизнесу.

В прошлом году у нас впервые прошел Самарский губернский фестиваль "Территория моды. Сделано в России". Это масштабное мероприятие, направленное на стимулирование продаж местных марок с учетом реальной обстановки на рынке и необходимости импортозамещения товаров, способствовало увеличению спроса и доступности производимой в регионе продукции. Уверен, это только начало, за которым последуют новые масштабные проекты.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за труд на благо наших земляков, за ваше стремление совершенствоваться в избранной профессии и соответствовать требованиям времени. Особые слова благодарности я адресую ветеранам и работникам отрасли, которые по зову сердца помогают армии и семьям военнослужащих, всем, кто приближает нашу общую победу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!", — говорится в поздравительном адресе.