Самарские депутаты утвердили дату выборов губернатора в 2023 году

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На внеочередном заседании Самарской губернской думы областные парламентарии утвердили дату выборов губернатора Самарской области в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба губдумы.