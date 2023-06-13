В Самарской области завершена посевная - 2023

В посевную кампанию 2023 года аграриями региона яровой сев проведен на площади 1,6 млн га. Зерновые и зернобобовые культуры расположились на площади 731 тыс. га, технические — 855 тыс. га, картофель и овощи — 8,1 тыс. га. Общая посевная площадь текущего года превысила 2 млн га, из них 640 тыс. га занимают посевы яровой и озимой пшеницы.

"Сельское хозяйство Самарской области является сегодня одним из наиболее динамичных секторов экономики. В прошлом году в регионе собран крупнейший за 45 лет урожай. 3,66 миллиона тонн зерна при рекордной урожайности 32,1 центнера с гектара. Это рекордная урожайность за всю историю нашего региона. Я, конечно, благодарю всех работников аграрного сектора, всех сельчан за этот по-настоящему выдающийся результат", — подчеркнул в своем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона губернатор Дмитрий Азаров.

В настоящее время аграрии Самарской области осуществляют на посевах защитные мероприятия: от сорной растительности обработано 770 тыс. га, от болезней — 400 тыс. га, от вредителей — 420 тыс. га. Также на полях региона ведется междурядная обработка пропашных культур и паров, заготовка кормов. На текущую дату сельскохозяйственными организациями заготовлено 13,7 тыс. тонн сенажа.

"Мы стремимся к высокой культуре земледелия. Технология классическая, пропашная, менять пока не собираемся. Но каждый год пробуем что-то новое, — рассказал руководитель ООО "Агросервис" муниципального района Елховский Алексей Кузьмин. — Часто меняем севооборот. За последние три года добавили сою, лен, горох. Пробовали чечевицу, редьку масличную. В связи с нынешней ситуацией на рынке ищем высокомаржинальные культуры, которые будут востребованы в ближайшие 2–3 года".