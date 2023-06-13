В Самарской области завершена посевная - 2023

В посевную кампанию 2023 года аграриями региона яровой сев проведен на площади 1,6 млн га. Зерновые и зернобобовые культуры расположились на площади 731 тыс. га, технические — 855 тыс. га, картофель и овощи — 8,1 тыс. га. Общая посевная площадь текущего года превысила 2 млн га, из них 640 тыс. га занимают посевы яровой и озимой пшеницы.
"Сельское хозяйство Самарской области является сегодня одним из наиболее динамичных секторов экономики. В прошлом году в регионе собран крупнейший за 45 лет урожай. 3,66 миллиона тонн зерна при рекордной урожайности 32,1 центнера с гектара. Это рекордная урожайность за всю историю нашего региона. Я, конечно, благодарю всех работников аграрного сектора, всех сельчан за этот по-настоящему выдающийся результат", — подчеркнул в своем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона губернатор Дмитрий Азаров.
В настоящее время аграрии Самарской области осуществляют на посевах защитные мероприятия: от сорной растительности обработано 770 тыс. га, от болезней — 400 тыс. га, от вредителей — 420 тыс. га. Также на полях региона ведется междурядная обработка пропашных культур и паров, заготовка кормов. На текущую дату сельскохозяйственными организациями заготовлено 13,7 тыс. тонн сенажа.
"Мы стремимся к высокой культуре земледелия. Технология классическая, пропашная, менять пока не собираемся. Но каждый год пробуем что-то новое, — рассказал руководитель ООО "Агросервис" муниципального района Елховский Алексей Кузьмин. — Часто меняем севооборот. За последние три года добавили сою, лен, горох. Пробовали чечевицу, редьку масличную. В связи с нынешней ситуацией на рынке ищем высокомаржинальные культуры, которые будут востребованы в ближайшие 2–3 года".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами