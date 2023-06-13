В Сызрани ликвидировали пожар повышенной сложности

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Во вторник, 13 июня, в 5:05, загорелись постройки во дворе на ул. Жигулевской, 20 в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.