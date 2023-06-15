Губернатор Дмитрий Азаров и президент АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках ПМЭФ подписали соглашении о сотрудничестве

В четверг, 15 июня, в первый официальный день проведения Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и заводом.
Документ определяет взаимодействие в сфере повышения эффективности, надежности и безопасности функционирования автомобильного транспорта на территории Самарской области, поддержки и развития российских производителей автомобильной техники, внедрения инновационных, в том числе энергосберегающих технологий.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что работа крупнейшего в регионе трудового коллектива всегда находится в зоне постоянного и повышенного внимания, выстроено тесное взаимодействие. "Коллективу АВТОВАЗа всегда уделялось повышенное внимание. Но такого уровня взаимодействия, который сегодня есть, когда мы находимся в режиме ежедневного общения, находим совместные пути решения тех или иных сложных задач, получаем на отработку задания с точки зрения законопроектной деятельности, инициатив, которые выдвигаем на уровень Правительства Российской Федерации, думаю, не было никогда, — подчеркнул губернатор. — Это тот случай, когда соглашение фиксирует ту работу, которая уже ведется совместно по самым разным направлениям: и в сфере развития инноваций, внедрения новых технологий, импортозамещения и технологического суверенитета, поддержки занятости, повышения качества продукции и безопасности".
В этом году АвтоВАЗ стал национальным партнером ПМЭФ. Автомобили Lada представлены практически на всех площадках форума, главная экспозиция — на центральной аллее. "Это замечательный шаг по продвижению продукции", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
В рамках Петербургского международного экономического форума АвтоВАЗ официально представил новую модель Lada Aura. Ее преимущества совсем недавно оценила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей поездки в Самарскую область. А в рамках проведения ПМЭФ с ней могут познакомиться абсолютно все участники форума.
"Очень хороший автомобиль", — отметил президент ГК "Д-Транс" Валерий Демчук.
Lada Aura сделана на платформе Lada Vesta, но ее отличает более просторный кожаный салон, двигатель объемом 1,8 литров, автоматическая коробка передач, премиальная музыкальная система и интегрированные сервисы Яндекса. Ожидается, что продажа этой модели автомобиля начнется в следующем году.
Помимо прочего, на этой неделе откроется новый филиал АвтоВАЗа в Санкт-Петербурге. В рамках нового проекта завод рассчитывает во II полугодии 2023 года начать выпуск новых автомобилей под брендом Lada. Предполагается поэтапная постановка на производство различных моделей сегментов С и D, включая кроссоверы и седаны.
"Поэтому мы сочли нужным и правильным на площадке форума подписать соглашение о сотрудничестве. Я благодарю Максима Юрьевича Соколова за сотрудничество, которое есть сегодня на территории региона, в первую очередь во имя и во благо жителей Самарской области, многочисленных трудовых коллективов, которые "завязаны" сегодня на АвтоВАЗ. Напомню, что помимо трудового коллектива непосредственно АвтоВАЗа, еще примерно такое же количество людей — свыше 60 тысяч человек в общем количестве — работают в сфере производства автомобилей и автокомпонентов. Это очень важная, чувствительная зона для промышленности, экономики, социального благополучия нашего региона. Уверен, что сообща преодолеем все сложности, которые создаются сегодня экономике региона и АвтоВАЗу в частности, и победим", — заявил Дмитрий Азаров.
В свою очередь, Максим Соколов поблагодарил губернатора и все правительтство региона за максимально возможную поддержку, внимание к вопросам развития АвтоВАЗа, взаимодействие с трудовым коллективом.
"Особенно это важно было в прошлом году, когда конвейер АвтоВАЗа был остановлен и все с тревогой смотрели в будущее. Но благодаря этой поддержке, финансовой в том числе, организации временных работ, мы очень быстро встали на крыло и сегодня уверенно набираем высоту. АвтоВАЗ всегда имел статус федерального предприятия, но сердцем, душой и своими корнями он прочно привязан к Самарской области. И даже открывая производства в других регионах нашей страны — в Ижевске, Санкт-Петербурге, в Чеченской республике, — мы всегда были и остаемся в первую очередь самарским предприятием, — подчеркнул президент компании. — Мы делаем для нашего региона все возможное, не только для коллектива АвтоВАЗа, но и для всех жителей Тольятти и Самарской области. Только восстановив статус государственного предприятия, со стопроцентным участием государства в акционерном капитале, мы сразу же приступили к модернизации, реконструкции, ремонту нашей социально-культурной базы, которой пользуются все жители самарского региона".
АвтоВАЗ ведет работу по восстановлению социальных объектов, в том числе по реконструкции и ремонту инфраструктуры санаториев, туристических баз и детских лагерей, по благоустройству общественных территорий в Тольятти с созданием спортивных площадок.
"АвтоВАЗ остается социально-ответственным предприятием. Помимо того, что уже было сказано, отдельно отмечу еще поддержку детского, массового и профессионального спорта. АвтоВАЗ эту работу продолжает. И отдельно хочу поблагодарить за сотрудничество с нашей духовной православной академией, куда АВТОВАЗ каждый год осуществляет вложения — вложения в будущее нашего региона", — отметил Дмитрий Азаров.
"Самое главное — это развитие. И сегодня, восстановив тот модельный ряд, который есть в активе у АвтоВАЗа, переведя производство Lada Vesta на конвейер Тольятти, мы уже в сентябре месяце рассчитываем восстановить производство еще одной очень важной и популярной модели как для жителей, так и для бизнеса — Lada Largus, — поделился планами Максим Соколов. — Будем расширять свой модельный ряд новыми продуктами, в том числе Lada Aura — продукт будущего АвтоВАЗа, осуществлять переход с собственной платформы, собственных моделей в класс С. И мы рассчитываем, что вместе мы обязательно достигнем успеха. Вместе — только вперед".
В 2024-м АвтоВАЗ планирует увеличить производство на 32% по сравнению с 2023 годом. На производственной площадке в Тольятти выпустят около 550 тыс. автомобилей. Предприятие корректирует планы с учетом перевода такси на отечественные авто. Эту инициативу губернатора Дмитрия Азарова поддержал президент страны. Также планируется обновление парка автомобилей региональных и муниципальных органов власти Самарской области именно за счет моделей АвтоВАЗа.
В присутствии губернатора Дмитрия Азарова президент АвтоВАЗа Максим Соколов заключил соглашение о сотрудничестве в сфере развития навигационных, информационных и коммуникационных систем с генеральным директором АО "Глонасс" Алексеем Райкевичем. Кроме того, руководитель автозавода подписал документ о сотрудничестве с директором АО УК "Аэропорты Регионов" Евгением Чудновским.
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