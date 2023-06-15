Дмитрий Азаров и Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве Самарской области со Сбербанком

В четверг, 15 июня, губернатор Дмитрий Азаров, работая на Петербургском международном экономическом форуме, провел встречу с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Глава региона и руководитель Сбера заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации.
Соглашение предусматривает использование технологий искусственного интеллекта Сбербанка (включая машинное обучение) в здравоохранении, транспорте, строительстве, защите окружающей среды и других отраслях Самарской области.
Предполагается, что решения банка помогут оснастить цифровыми технологиями транспорт, спортивные объекты, промышленные и коммерческие предприятия, социальную и коммунальную инфраструктуру региона. Основная цель внедрения таких технологий - повышение качества и удобства жизни граждан, увеличение скорости получения услуг, в том числе в цифровом формате.
Напомним, на прошлой неделе Сбер провел в Самаре сессию, на которой члены регионального правительства изучали технологии искусственного интеллекта.
Также достигнута договоренность о совместном развитии волонтерства и инклюзивных проектов в Самарской области, о повышении финансовой и цифровой грамотности населения, проведении образовательных программ, поддержке локального и ответственного предпринимательства в регионе.
Соглашение предусматривает внедрение подходов устойчивого развития и ESG (планирование отраслевого и корпоративного развития с соблюдением экологических и социальных приоритетов, принципов прозрачности управления) в природопользовании, экологической безопасности, поддержке экопроектов на территории региона. В планах - применение передового опыта и технологий для снижения негативного воздействия на окружающую среду, обмен лучшими практиками по образовательным и отраслевым программам в области ESG.
Отметим, подписанию соглашения в рамках ПМЭФ предшествовала встреча губернатора Дмитрия Азарова с первым заместителем председателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным, которая состоялась в Самаре на прошлой неделе.
"Самарскую область и Сбербанк связывают крепкие и надежные партнерские отношения. Мы сотрудничаем в реализации целого ряда крупных проектов на территории Самарской области, которые имеют важнейшее значение для развития нашего региона, для жителей губернии. Один из них - международный студенческий кампус, на базе которого Сбер разместит "Школу 21", где будут готовить IT-специалистов высокого уровня, - сказал Дмитрий Азаров. - Мы также сотрудничаем со Сбером по целому ряду направлений, совместно решаем задачи по повышению комфорта проживания в Самарской области. Это качество предоставления финансовых услуг, образовательные программы, мероприятия по технологическому развитию нашего региона, а значит создание новых рабочих мест".
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что подписанное соглашение поможет укрепить партнерские отношения с Самарской областью, даст новые стимулы для развития экономики региона и роста благосостояния его жителей.
"Сбер обладает большим опытом и квалифицированной экспертизой в области цифровизации и искусственного интеллекта и готов делиться уникальными решениями в этой сфере. Еще один вектор сотрудничества - ESG-трансформация - нам тоже очень близок. Мы поддерживаем стремление правительства Самарской области вести любую деятельность на основе принципов экологической, социальной и корпоративной ответственности и будем помогать региону двигаться вперед на этом направлении", - подчеркнул Герман Греф.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...