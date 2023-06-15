Дмитрий Азаров и Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве Самарской области со Сбербанком

В четверг, 15 июня, губернатор Дмитрий Азаров, работая на Петербургском международном экономическом форуме, провел встречу с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Глава региона и руководитель Сбера заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации.

Соглашение предусматривает использование технологий искусственного интеллекта Сбербанка (включая машинное обучение) в здравоохранении, транспорте, строительстве, защите окружающей среды и других отраслях Самарской области.

Предполагается, что решения банка помогут оснастить цифровыми технологиями транспорт, спортивные объекты, промышленные и коммерческие предприятия, социальную и коммунальную инфраструктуру региона. Основная цель внедрения таких технологий - повышение качества и удобства жизни граждан, увеличение скорости получения услуг, в том числе в цифровом формате.

Напомним, на прошлой неделе Сбер провел в Самаре сессию, на которой члены регионального правительства изучали технологии искусственного интеллекта.

Также достигнута договоренность о совместном развитии волонтерства и инклюзивных проектов в Самарской области, о повышении финансовой и цифровой грамотности населения, проведении образовательных программ, поддержке локального и ответственного предпринимательства в регионе.

Соглашение предусматривает внедрение подходов устойчивого развития и ESG (планирование отраслевого и корпоративного развития с соблюдением экологических и социальных приоритетов, принципов прозрачности управления) в природопользовании, экологической безопасности, поддержке экопроектов на территории региона. В планах - применение передового опыта и технологий для снижения негативного воздействия на окружающую среду, обмен лучшими практиками по образовательным и отраслевым программам в области ESG.

Отметим, подписанию соглашения в рамках ПМЭФ предшествовала встреча губернатора Дмитрия Азарова с первым заместителем председателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным, которая состоялась в Самаре на прошлой неделе.

"Самарскую область и Сбербанк связывают крепкие и надежные партнерские отношения. Мы сотрудничаем в реализации целого ряда крупных проектов на территории Самарской области, которые имеют важнейшее значение для развития нашего региона, для жителей губернии. Один из них - международный студенческий кампус, на базе которого Сбер разместит "Школу 21", где будут готовить IT-специалистов высокого уровня, - сказал Дмитрий Азаров. - Мы также сотрудничаем со Сбером по целому ряду направлений, совместно решаем задачи по повышению комфорта проживания в Самарской области. Это качество предоставления финансовых услуг, образовательные программы, мероприятия по технологическому развитию нашего региона, а значит создание новых рабочих мест".

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что подписанное соглашение поможет укрепить партнерские отношения с Самарской областью, даст новые стимулы для развития экономики региона и роста благосостояния его жителей.

"Сбер обладает большим опытом и квалифицированной экспертизой в области цифровизации и искусственного интеллекта и готов делиться уникальными решениями в этой сфере. Еще один вектор сотрудничества - ESG-трансформация - нам тоже очень близок. Мы поддерживаем стремление правительства Самарской области вести любую деятельность на основе принципов экологической, социальной и корпоративной ответственности и будем помогать региону двигаться вперед на этом направлении", - подчеркнул Герман Греф.