Первые соглашения Самарской области на ПМЭФ принесут региону 35 млрд рублей инвестиций

В четверг, 15 июня, в первый день работы Санкт-Петербургского международного форума команда правительства Самарской области еще до полудня подписала соглашения на общую сумму, превышающую 35 млрд рублей.
Самое крупное из них - с компанией "Транспорт будущего", производителем беспилотных систем. Обьем инвестиций здесь составит 20 млрд руб., будет создано порядка 1000 рабочих мест. Документ подписали губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор компании Юрий Козаренко.
Самарская область в жесткой конкуренции с другими регионами смогла привлечь крупного инвестора в наш регион. Благодаря этому здесь будет создан целый кластер беспилотной авиации, предполагающий полный цикл производства БПЛА.
"Проект уже реализуется. И мы рассчитываем, что к концу года будет запущено производство беспилотников на территории Самарской области, - подчеркнул Дмитрий Азаров.
"Проект включает в себя не просто создание беспилотников, но еще и отечественной комплектующей базы. И Самарский регион становится одним из главных по развитию научно-производственных центров в области беспилотных авиационных систем", - отметил Юрий Козаренко.
Еще более 13,6 млрд руб. инвестиций принесет нашему региону подписанное губернатором региона соглашение с гендиректором ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов" Михаилом Смирновым. Инвестор создаст в ОЭЗ Тольятти один из крупнейших в стране заводов по глубокой переработке масличных и зернобобовых культур.
По результатам реализации проекта в экономику Самарской области будет вложено 13,6 млрд руб., трудоустроено 1265 человек. К 2028 году объемы производства ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов" будут занимать долю 8% от общего производства фасованного подсолнечного масла в РФ.
Более 2 млрд руб. принесет региону строительство распределительного центра группы компаний "Х5". Соглашение подписали губернатор Дмитрий Азаров и директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО "Корпоративный центр ИКС 5" Станислав Богданов.
Новый логистический центр будет построен на территории логистического парка "Преображенка-2", здесь будет создано 1500 рабочих мест. Запуск распределительного центра в эксплуатацию предполагается в четвертом квартале 2023 года.
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Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
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Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...