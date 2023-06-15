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Губернатор Власть и политика

Первые соглашения Самарской области на ПМЭФ принесут региону 35 млрд рублей инвестиций

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 июня, в первый день работы Санкт-Петербургского международного форума команда правительства Самарской области еще до полудня подписала соглашения на общую сумму, превышающую 35 млрд рублей.

Самое крупное из них - с компанией "Транспорт будущего", производителем беспилотных систем. Обьем инвестиций здесь составит 20 млрд руб., будет создано порядка 1000 рабочих мест. Документ подписали губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор компании Юрий Козаренко.

Самарская область в жесткой конкуренции с другими регионами смогла привлечь крупного инвестора в наш регион. Благодаря этому здесь будет создан целый кластер беспилотной авиации, предполагающий полный цикл производства БПЛА.

"Проект уже реализуется. И мы рассчитываем, что к концу года будет запущено производство беспилотников на территории Самарской области, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Проект включает в себя не просто создание беспилотников, но еще и отечественной комплектующей базы. И Самарский регион становится одним из главных по развитию научно-производственных центров в области беспилотных авиационных систем", - отметил Юрий Козаренко.

Еще более 13,6 млрд руб. инвестиций принесет нашему региону подписанное губернатором региона соглашение с гендиректором ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов" Михаилом Смирновым. Инвестор создаст в ОЭЗ Тольятти один из крупнейших в стране заводов по глубокой переработке масличных и зернобобовых культур.

По результатам реализации проекта в экономику Самарской области будет вложено 13,6 млрд руб., трудоустроено 1265 человек. К 2028 году объемы производства ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов" будут занимать долю 8% от общего производства фасованного подсолнечного масла в РФ.

Более 2 млрд руб. принесет региону строительство распределительного центра группы компаний "Х5". Соглашение подписали губернатор Дмитрий Азаров и директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО "Корпоративный центр ИКС 5" Станислав Богданов.

Новый логистический центр будет построен на территории логистического парка "Преображенка-2", здесь будет создано 1500 рабочих мест. Запуск распределительного центра в эксплуатацию предполагается в четвертом квартале 2023 года.

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