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Образование Общество

Выпускники университета в сфере экономики и финансов оказались среди самых востребованных

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева поднялся в рейтинге Superjob по уровню заработной платы молодых специалистов, занятых в сфере экономики и финансов. В этом году университет занял 15 место рейтинга (в 2022 вуз был на 16 месте) и таким образом, снова вошел в ТОП-20 лучших вузов России. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Топ-3 лидеров рейтинга повторяет позиции 2022 года. На первом месте — Московский государственный институт международных отношений (МИД РФ). На втором месте — Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Третье место сохранил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

По данным исследования, средняя зарплата молодых людей с дипломом Самарского университета им. Королёва, окончивших вуз в 2017–2022 годах, выросла за год на 8 000 рублей и составила 78 000 рублей. При этом составители рейтинга указывают, что 85% выпускников вуза в сфере экономики и финансов остаются работать в Самаре, а средний бал на ЕГЭ в 2022 году у абитуриентов при поступлении составлял 89,9 балла.

Также в рейтинг вошли еще два вуза из Самарской области — Самарский государственный экономический университет (17 место) и Тольяттинский государственный университет (21 место).

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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