Выпускники университета в сфере экономики и финансов оказались среди самых востребованных

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева поднялся в рейтинге Superjob по уровню заработной платы молодых специалистов, занятых в сфере экономики и финансов. В этом году университет занял 15 место рейтинга (в 2022 вуз был на 16 месте) и таким образом, снова вошел в ТОП-20 лучших вузов России. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Топ-3 лидеров рейтинга повторяет позиции 2022 года. На первом месте — Московский государственный институт международных отношений (МИД РФ). На втором месте — Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Третье место сохранил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

По данным исследования, средняя зарплата молодых людей с дипломом Самарского университета им. Королёва, окончивших вуз в 2017–2022 годах, выросла за год на 8 000 рублей и составила 78 000 рублей. При этом составители рейтинга указывают, что 85% выпускников вуза в сфере экономики и финансов остаются работать в Самаре, а средний бал на ЕГЭ в 2022 году у абитуриентов при поступлении составлял 89,9 балла.

Также в рейтинг вошли еще два вуза из Самарской области — Самарский государственный экономический университет (17 место) и Тольяттинский государственный университет (21 место).