В конце июня температура воды в Волге у берегов Самары оказалась на 1,5°С ниже нормы

Синоптики Приволжского УГМС опубликовали данные о гидрологической обстановке на Саратовском, Куйбышевском водохранилищах во второй декаде июня.

"На Куйбышевском водохранилище наблюдались колебания уровней воды и по состоянию на 20 июня они достигли отметок 51.82 — 51.88 м БС, в верхнем бьефе Жигулевской ГЭС — 51.82 м БС, что на 72 см ниже среднемноголетнего значения. Температура воды в Куйбышевском водохранилище составила 16.6-18.2°С, в районе Тольятти 16.6°С, что на 2.6°С ниже нормы", — отмечается в сообщении.

На Саратовском водохранилище колебания уровней воды составляли ±19-26 см, на 20 июня уровень воды у Самары находится на отметке 28.31 м БС, что на 46 см ниже среднемноголетнего значения. Температура воды в Саратовском водохранилище 15.8-17.8°С, в районе Самары 15.8°С, что на 1.5° ниже нормы.

"На малых реках Самарской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей наблюдаются меженные уровни воды, температура воды составила 13.4-19.1°С", — сообщили в Приволжском УГМС.