Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли новый корпус детской инфекционной больницы в Самаре

В пятницу, 23 июня, продолжается рабочий визит министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Самарскую область. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым министр открыл новый корпус Самарской областной детской инфекционной больницы на ул. Шверника.

Созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи способствует реализация нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Как подчеркнул Михаил Мурашко, защита здоровья ребенка - это государственная политика.

"Объект, который сегодня появился, очень актуальный, важный не только для Самарской области, но и для всей страны. Он выполнен абсолютно по новым стандартам с учетом всего нашего опыта за период пандемии. Здесь полностью разделены все потоки, обеспечена возможность поступления пациентов непосредственно с улицы, полностью оборудована лаборатория для диагностики различных типов инфекций, реанимационная защита", - оценил он новый объект здравоохранения.

Министр также подчеркнул важность профилактики инфекционных заболеваний, в частности вакцинации.

Укрепление системы здравоохранения в Самарской области, в частности, развитие детского здравоохранения, находится на особом контроле главы региона. По его инициативе в мае 2021 года началось строительство нового корпуса, из бюджета региона были выделены деньги - более 700 млн рублей, а также удалось привлечь средства на строительство из федерального бюджета - более 640 млн рублей.

"Действительно, объект долгожданный. Уникальный коллектив мечтал об этом: надежды не 20 - лет 40 были. А сейчас мы просто взяли и сделали этот детский корпус. Я поздравляю с этим все семьи Самарской области. Корпус готов принять маленьких пациентов, готов оказывать помощь высококвалифицированный коллектив, все условия здесь созданы. Каждая палата - в строгом соответствии с современными требованиями, фактически может работать как реанимация в случае необходимости, хотя и есть, конечно же, и реанимационная, и соответствующее оборудование", - отметил губернатор.

Строительство шло с опережением графика, уже в марте этого года на объекте проходил завершающий этап работ, и готовность корпуса высоко оценил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

"Отдельно отмечу, что этот корпус выполнен на полгода раньше контрактных сроков. Мы понимали, что если есть возможность ускорить - надо ускорять", - подчеркнул Дмитрий Азаров. Сегодня уже не просто корпус сдан и получена лицензия - прием пациентов в новом корпусе начнется на следующей неделе.

Инфекционный корпус на 100 коек в смену предназначен для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи в круглосуточном режиме детям до 18 лет с инфекционными заболеваниями. Площадь нового корпуса составляет более 9,6 тыс. кв. м. На 1 этаже располагается приемный покой, реанимационное отделение, на 2, 3, 4 этажах - лечебные отделения. Есть лабораторный комплекс, больница оснащена всем необходимым современным оборудованием - диагностическим, реанимационным, интенсивной терапии. Предусмотрена возможность оказывать помощь крайне тяжелым больным, которым требуется хирургическое вмешательство.

Особое внимание министр здравоохранения РФ обратил на уровень цифровизации здравоохранения в регионе. Это позволяет медикам сократить сроки диагностики и в случае какой-либо патологии своевременно обезопасить пациентов.

"Хочу отметить заслуги Самарской области в плане цифровизации здравоохранения. Мы видим, что сегодня единая электронная история болезни, от амбулаторного до стационарного этапа, в том числе с включением скорой помощи, позволяет медицинскому персоналу полностью быть готовыми к оказанию помощи", - подчеркнул Михаил Мурашко.

Новый объект выполнен по самым высоким стандартам, в соответствии с ними подготовлен и персонал больницы, отметил министр.

"Здесь есть еще одно новаторство для региона и для страны в целом, которое сегодня мы продвигаем для всех медицинских организаций. Это проведение телемедицинский консультаций, дистанционных консилиумов на уровне самого региона. Если маленькому пациенту необходимо получить мнение других специалистов из других медицинских организаций, все это здесь делается. Это сокращает потери рабочего времени, что очень важно сегодня. Есть единый архив изображений, который собирается со всего цифрового оборудования. Здесь поставлено отечественное рентгенологическое оборудование, которое уже передает снимки в этот архив. Здесь самый высокий уровень. Все самое современное, что есть, здесь реализовано", - сообщил Михаил Мурашко.

"При необходимости мы готовы развернуть до 250 коек с этим корпусом, потому что здесь все предназначено в том числе для лечения особо опасных инфекций, - отметил главный врач Самарской областной инфекционной больницы Сергей Китайчик. - Дмитрий Игоревич нам помог: во многом его стараниями и пониманием ситуации (а уж ковид-то научил нас, что инфекционные койки на вес золота) удалось построить вот такой красивый комплекс, теперь будем его обживать и трудиться во благо здоровья детишек нашей губернии".

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова считает открытие нового корпуса детской инфекционной больницы подарком всей инфекционной службе региона. "Это яркое событие, вся инфекционная служба его долго ждала. Здесь помощь на самом современном уровне. Это такой прекрасный подарок для нас, мы счастливы", - поделилась она.

Работа по улучшению системы здравоохранения в Самарской области продолжается. До конца 2023 года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию поликлинику на 700 посещений в смену в пос. Волгарь Куйбышевского района Самары, в состав которой входят детское и взрослое отделения.

Также в текущем году планируется проведение капитального ремонта 56 подразделений медицинских организаций, завершение ремонтных работ на 50 объектах, возведение 21 модульного здания, из них 17 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 офис врача общей практики, 3 врачебные амбулатории и 2 дополнительных ФАПа.