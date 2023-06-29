Дмитрий Азаров встретился с самарской делегацией участников форума "Сильные идеи для нового времени"

В четверг, 29 июня, делегация Самарской области продолжает работать на третьем форуме "Сильные идеи для нового времени", который в эти дни проходит в Москве. Сегодня ключевой день форума: лучшие проекты, вошедшие в ТОП-10, будут представлены президенту РФ Владимиру Путину.

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с участниками самарской делегации, в числе которых авторы идей, высоко оцененных экспертами форума. Напомним, регион с 2020 года активно участвует в форуме "Сильные идеи для нового времени", проводимом АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и фондом "Росконгресс" при поддержке главы государства Владимира Путина. С 2022 года в состав оргкомитета по подготовке и проведению форума входит губернатор Дмитрий Азаров.

Форум - это площадка, где можно открыто предложить идеи и решения, направленные на развитие своего города, региона и страны в целом. Традиционно Самарская область входит в число регионов-лидеров по количеству размещенных на крауд-платформе идей, этот год не стал исключением. Регион в пятерке лидеров на 4 месте - было подано в общей сложности более 1300 идей. В федеральный ТОП-1000 лучших проектов Российской Федерации, отобранный экспертами высокого уровня и размещенный на платформе форума, от нашего региона вошли 63 проекта.

Кроме того, часть проектов стали победителями региональных и муниципальных сессий и получили поддержку органов исполнительной власти. Самарская область заняла 3 место в рейтинге регионов по числу вошедших в федеральный ТОП-100 лучших проектов, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. В этом году от региона в шорт-лист вошли 8 инициатив.

От жителей области на форум поступили самые разные идеи - от инициатив по благоустройству и сохранению исторической среды до IT-проектов с экспортным потенциалом. Но все они направлены на то, чтобы делать жизнь людей лучше.

К примеру, директор по развитию продукта ООО "Умная перспектива" Наталья Онучак представляет проект цифровой платформы, которая разработана для сферы образования. Это "Чаттерн" - видеосервис, который помогает проводить онлайн-занятия, с технологией "умной камеры" для демонстрации рукописного листа в режиме реального времени и искусственным интеллектом. Пока проект рассчитан на двух пользователей - "учитель - ученик".

"В декабре прошлого года был тестовый запуск, а с февраля этого года проводилась опытная эксплуатация. Когда запускаешь стартап, есть волнение - будет ли востребован наш продукт, потому что это инновация, мировых аналогов не существует. Сейчас мы точно знаем, что будет востребован, уже есть спрос. Проект мы подали на форум, чтобы нас заметили. Следующий шаг - разработать многопользовательскую версию и внедрять в вузы и в школы. Хочется сделать это быстрее", - поделилась Наталья.

Руководитель проектов ООО "Открытый код" Ирина Дубинина рассказала, что их цифровой проект "Социальный паспорт семьи", направленный на организацию и систематизацию помощи военнослужащим - участникам СВО и их семьям, вызвал большой интерес и получил высокую оценку экспертов форума.

"Стараемся распространять наши решения на другие регионы РФ и надеемся на тесное сотрудничество по результатам форума", - говорит она о планах.

Руководитель регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Самарской области Наталья Мусатова рассказала о представленном на форум проекте "Спаси жизнь". Он направлен на повышение грамотности населения в части предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. Проект охватывает первичное звено медпомощи, именно на этом этапе выявляются пациенты с риском сердечно-сосудистых проблем и с ними ведется профилактическая работа.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что все участники - уже победители: "Вы не боитесь принять решение и сделать шаг из зоны комфорта. Вы двигаетесь вперед, это самое главное, это то, что крайне необходимо сейчас нашей стране, которая столкнулась с небывалыми вызовами, когда нужна консолидация и внутренняя мобилизация. Сильные идеи дают развитие страны, нашего общества, делают нас сильнее. Вы - люди, которые созидают, вы меняете мир к лучшему. Во многом именно благодаря вам и еще тысячам и тысячам людей, которые хотят менять мир к лучшему, в нашей стране происходят позитивные изменения. И мы действительно становимся сильнее - в своей доброте, в сохранении исторической памяти, в технологическом развитии. И это все больше и больше заметно во всем мире. Благодарю вас за то, что вы делаете для всего общества".

По мнению главы региона, поддержки достойны и проекты, не ставшие победителями, но получившие высокие оценки. Дмитрий Азаров поблагодарил участников форума за их идеи и предложил проводить регулярные встречи на территории Самарской области для обсуждения развития этих проектов, необходимой помощи со стороны региона.

Также губернатор акцентировал внимание на потенциале в объединении усилий добровольцев и волонтеров с работой участников "Сильных идей для нового времени". Рассмотреть возможность проведения такого совместного форума Дмитрий Азаров поручил главе министерства социально-демографической и семейной политики области Регине Воробьевой.