Дмитрий Азаров поручил создать в самарском регионе "Навигатор сильных идей"

В четверг, 29 июня, в Москве прошел завершающий день третьего ежегодного форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". В пленарной сессии форума принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В ходе сессии президенту РФ Владимиру Путину представили идеи и проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов форума.

Глава АСИ Светлана Чупшева, специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков и председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ", глава экспертного совета АСИ Игорь Шувалов презентовали главе государства проекты по трем направлениям: цифровое и технологическое развитие, социальная тематика, экономика и предпринимательство.

Владимир Путин, приветствуя участников форума, подчеркнул значимость инициатив, направленных на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального, технологического потенциала страны.

"Общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы - это настоящий мотор развития. А сильное, ответственное гражданское общество - основа суверенитета нашей страны. Используя лучшие решения, предложения, которые выдвигают наши граждане, деловые и другие объединения, нам нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки, благоустройства городов и населённых пунктов, формировать экономику предложения - другими словами, экономику, которая живёт не за счёт потребления чужого, импортного, а сама создаёт, производит современные товары, услуги, технологии", - отметил президент.

Поддержка регионов имеет ключевое значение в реализации предпринимательских, общественных, социальных инициатив.

"В этой связи хотел бы поблагодарить всех, кто помогает лучшим идеям набрать силу, а это: Агентство стратегических инициатив, "ВЭБ.РФ", Росконгресс, руководители регионов - некоторых здесь вижу. Так что поблагодарим всех участников этого процесса", - отметил глава государства.

Напомним, Самарская область находится на 4 месте среди регионов страны по общему числу поданных на форум идей и на 3 месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу проектов, вошедших в федеральный ТОП-100 по итогам экспертного отбора. Из 8 проектов региона, представленных в этом отборе, 3 подано по направлению "Национальная социальная инициатива", 2 - по направлению "Национальная технологическая инициатива", по одному - по направлениям "Национальная экологическая инициатива", "Предпринимательство", "Цифровые сервисы".

"У нас 8 проектов попали в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени". А значит, эти идеи действительно и нужны, и востребованы нашей страной, всем сообществом. Я очень рад тому, что большинство из этих проектов уже получают поддержку на уровне нашего региона", - отметил губернатор.

Особенно важно, подчеркнул глава региона, что сегодня об этих проектах узнали многие. И произошло это во многом благодаря вниманию президента Владимира Путина как к самому форуму, так и инициативным, небезразличным людям, которые живут ради своей страны и ради тех, кому нужна их помощь.

"Благодаря библиотеке, которую традиционно Агентство стратегических инициатив формирует по итогам форума, мы уверены, что к нашему опыту, к нашим проектам будут обращаться и другие регионы. И мы с удовольствием будем обращаться за опытом тех проектов, которые реализуются в других субъектах Российской Федерации. Вот такое объединение усилий, взаимный обмен опытом, поддержка и делают нашу страну сильнее", - заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона на встрече с участниками самарской делегации подчеркнул, что реализации проектов может способствовать синергия участников форума "Сильные идеи для нового времени" и добровольцев, волонтеров. Губернатор дал поручение областному министерству социально-демографической и семейной политики проработать возможность проведения совместного форума.

"Много людей, которые в эти проекты готовы включиться, но зачастую о них не знают. Обязательно это надо сделать", - отметил губернатор.

По итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" Дмитрий Азаров поручил разработать "Навигатор сильных идей" на территории региона. Этот инструмент поможет каждому человеку, который хочет предложить свою идею к реализации в своем муниципалитете, регионе или стране, понять, куда обращаться и где ему окажут поддержку. Навигатор появится как в электронном виде, так и в виде брошюр.

Напомним, что в Самарской области создана инфраструктура поддержки общественных инициатив. Работают ресурсные центры, "Добро.центры", в каждом муниципалитете и на региональном уровне есть сотрудники, которые сопровождают общественные инициативы. С каждым годом более масштабным становится проект "СОдействие", призванный поддержать актуальные социально значимые инициативы жителей области. Помощь оказывается и при подготовке к участию граждан и организаций в различных федеральных конкурсах и грантовых программах. "Навигатор сильных идей" сможет объединить накопленный опыт и координировать усилия различных институтов для решения задачи по продвижению общественных инициатив.

"Такой социальный навигатор надо разработать. Это само по себе станет кейсом, который заинтересует и Агентство стратегических инициатив", - отметил руководитель области.

Также Дмитрий Азаров дал поручение о поддержке всех проектов из Самарской области, которые попали в топ-1000 рейтинга форума "Сильные идеи для нового времени". Ряд из них уже получают различные меры поддержки на региональном уровне.