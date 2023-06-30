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Губернатор Власть и политика

В Самарской области будет разработан "Навигатор сильных идей"

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Такое поручение по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" дал губернатор региона Дмитрий Азаров. Этот инструмент поможет каждому человеку, который хочет предложить свою идею к реализации в своем муниципалитете, регионе или стране, понять, куда обращаться и где ему окажут поддержку. Навигатор появится как в электронном виде, так и в виде брошюр.

Напомним, что в Самарской области создана инфраструктура поддержки общественных инициатив. Работают ресурсные центры, "Добро.центры", в каждом муниципалитете и на региональном уровне есть сотрудники, которые сопровождают общественные инициативы. С каждым годом более масштабным становится проект "СОдействие", призванный поддержать идеи, поступающие от людей. Помощь оказывается и при подготовке к участию граждан и организаций в различных федеральных конкурсах и грантовых программах. "Навигатор сильных идей" сможет объединить накопленный опыт и координировать усилия различных институтов для решения задачи по продвижению общественных инициатив.

Также Дмитрий Азаров дал поручение о поддержке всех проектов из Самарской области, которые попали в топ-1000 рейтинга форума "Сильные идеи для нового времени". Ряд из них уже получают различные меры поддержки на региональном уровне.

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