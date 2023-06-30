В Самарской области будет разработан "Навигатор сильных идей"

Такое поручение по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" дал губернатор региона Дмитрий Азаров. Этот инструмент поможет каждому человеку, который хочет предложить свою идею к реализации в своем муниципалитете, регионе или стране, понять, куда обращаться и где ему окажут поддержку. Навигатор появится как в электронном виде, так и в виде брошюр.

Напомним, что в Самарской области создана инфраструктура поддержки общественных инициатив. Работают ресурсные центры, "Добро.центры", в каждом муниципалитете и на региональном уровне есть сотрудники, которые сопровождают общественные инициативы. С каждым годом более масштабным становится проект "СОдействие", призванный поддержать идеи, поступающие от людей. Помощь оказывается и при подготовке к участию граждан и организаций в различных федеральных конкурсах и грантовых программах. "Навигатор сильных идей" сможет объединить накопленный опыт и координировать усилия различных институтов для решения задачи по продвижению общественных инициатив.

Также Дмитрий Азаров дал поручение о поддержке всех проектов из Самарской области, которые попали в топ-1000 рейтинга форума "Сильные идеи для нового времени". Ряд из них уже получают различные меры поддержки на региональном уровне.