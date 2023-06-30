Дмитрий Азаров поздравил компанию "Транснефть-Приволга" с 70-летием

В пятницу, 30 июня, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвященное 70-летию АО "Транснефть-Приволга", важнейшей для региона и всей страны компании в отрасли нефтяной промышленности. Трудовой коллектив и ветеранов со знаменательной датой поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

"Транснефть-Приволга" - дочернее предприятие ПАО "Транснефть", крупнейшей в мире компании по транспортировке нефти и нефтепродуктов. Является оператором магистральных нефтепроводов, расположенных в Республике Татарстан, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях. Штаб-квартира "Транснефть-Приволги" находится в Самаре.

Стратегическая цель предприятия - бесперебойная транспортировка свыше 1/3 всей добываемой в России нефти в ходе ее поставки отечественным потребителям и на экспорт. На объектах также осуществляется смешение нефти с различных месторождений для доведения качества до требуемых норм и ее дальнейшая поставка на российские НПЗ и экспорт.

Общая протяженность магистральных нефтепроводов "Транснефть-Приволги" - более 5,3 тысяч км. Объекты "Транснефть-Приволги" обслуживают свыше 7 тысяч специалистов, из них больше 3 тысяч трудятся в Самарской области.

"Очень рад, что имею возможность сегодня поздравить "Транснефть-Приволгу" со славным 70-летним юбилеем. Историю компании формировали люди выдающиеся. И я в первую очередь с этим юбилеем хочу поздравить, конечно, ветеранов предприятия - тех, чьими усилиями создавалась здесь мощь нынешней "Транснефти". Доброго вам здоровья, и спасибо, что вы все это сделали для всех нас! От всей души, конечно, поздравляю весь славный коллектив "Транснефть-Приволги". Славная история компании сегодня бережно хранится и приумножается вами", - сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к сотрудникам компании.

"Транснефть–Приволга" динамично развивает производственную сферу, проводя модернизацию и реконструкцию своих мощностей, при этом внедряя самые современные инновационные технологии.

"Я рад, что опыт "Транснефть-Приволги" по целому ряду направлений берет на вооружение компания "Транснефть". Уверен, что все новые и новые идеи, которые будут возникать в вашем коллективе, всегда будут получать поддержку руководства компании. Все, что вы делаете, это во благо России, а значит каждого гражданина нашей страны", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Благодаря сотрудничеству Самарской области с ПАО "Транснефть" компания ежегодно вкладывает в регион значительный объем инвестиций. "Конечно же, это колоссальный толчок развития для нашего региона. В том числе, это возможность для компаний, которые расположены здесь, которые работают в сервисе, ремонте, капитальном строительстве, также иметь возможность устойчивого и постоянного дохода. Я искренне благодарю вас за вклад в развитие региона", - отметил губернатор.

Правительство Самарской области совместно с ПАО "Транснефть" реализует целый комплекс совместных проектов и мероприятий, направленных на развитие региона, поддержку жителей губернии.

Губернатор поблагодарил компанию за плодотворное партнерство на благо Самарской области.

"Целый ряд важнейших социальных проектов и объектов мы реализуем благодаря поддержке "Транснефти". Это строительство новых оздоровительных и спортивных комплексов, объектов культуры, решение вопросов в сфере здравоохранения и образования. Это партнерство нам очень ценно и дорого. Огромное спасибо коллективу и, конечно, лично президенту компании "Транснефть" Николаю Петровичу Токареву", - сказал губернатор Самарской области.

Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил предприятие за активное участие в восстановлении мирной жизни на Донбассе. Так, благодаря ПАО "Транснефть" городу-побратиму Самарской области Снежное были переданы десятки единиц специальной техники, которая сегодня используется там для модернизации инфраструктуры, помощи героическим людям Донбасса.

"Во взаимодействии с компанией чувствуется истинная консолидация, внутренняя мобилизация, настоящий патриотический дух. Именно так мы и победим. Вот когда это проникнет во все слои общества, тогда победа и придет. А сейчас каждый из вас, я знаю, каждый день на своем рабочем месте приближает этот день победы", - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Я еще раз от всей души поздравляю вас с юбилеем. Хочу пожелать крепкого здоровья всем вам и вашим семьям, которые всегда понимают вас, когда ваш труд требует включенности, что называется, 24 на 7. И, конечно же, хочу пожелать продолжения славной историии преумножения традиций компании. Новых успехов во имя во благо всех граждан страны, нашей великой Родины - России!".

Первый вице-президент ПАО "Транснефть" Максим Гришанин зачитал поздравительный адрес от президента компании Николая Токарева, который отметил успехи "Транснефть-Приволги" и ее динамичное развитие. Максим Гришанин добавил, что сегодня самарскому предприятию отводится серьезная роль, на его базе будут реализовываться важнейшие инвестиционные программы.

"Главное, что у нас есть - наши сотрудники, которые каждый день честно и добросовестно выполняют свои задачи. В этом основное преимущество нашей компании. Огромное вам за это спасибо", - сказал первый вице-президент ПАО "Транснефть".

Генеральный директор АО "Транснефть-Приволга" Дмитрий Бузлаев, поздравляя трудовой коллектив отметил, что работники компании всегда демонстрируют готовность трудиться максимально эффективно на благо предприятия и всей страны.

"Ежедневно на своих рабочих местах вы проявляете высочайший профессионализм и подтверждаете ключевые показатели, которыми мы вместе заслужили доверие компании. Это не только решение текущих производственных задач, но и участие в реализации новых масштабных проектов и решений, - отметил Дмитрий Бузлаев. - Наш коллектив достойно продолжает дело предшествующих поколений, совершает новые трудовые подвиги, с уверенностью смотрит в будущее и создает новые страницы истории "Транснефть-Приволга".

Дмитрий Азаров также вручил награды сотрудникам "Транснефть - Приволга". Почетное звание "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Самарской области" присвоено Алексею Афанасьеву, заместителю главного инженера по автоматизации и информационной безопасности.

Почетной грамотой губернатора Самарской области награжден Игорь Дегтярев, машинист насосных установок центральной ремонтной службы. Благодарность губернатора Самарской области вручена электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования Александру Балакшину и Екатерине Гарановой, заместителю генерального директора по экономике аппарата управления "Транснефть - Приволга".