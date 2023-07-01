В Самаре поздравили выпускников института ФСИН России

30 июня на площади Славы прошла торжественная церемония выпуска лейтенантов внутренней службы, окончивших Самарский юридический институт ФСИН России. В этом году учебным заведением подготовлен 131 специалист для уголовно-исполнительной системы России из 33 регионов страны.

Более сотни парней и девушек в новенькой форме с золотыми погонами лейтенантов выстроились на площади Славы: выпускники Самарского юридического института ФСИН России получают заветные дипломы о высшем образовании. Это единственный вуз Самары, удостоенный такой чести.

Торжественному событию предшествовали годы учебы, несение службы в нарядах, ночные тревоги, стрельбы, практика в исправительных учреждениях.

"Четыре года пролетели незаметно. Вроде бы, совсем недавно мы, обычные школьники, прошли через КПП института, надели форму. И вот, уже стоим на площади Славы с офицерскими погонами. Что дал нам вуз? Думаю, помимо знаний, ускоренное взросление. На нас было гораздо больше ответственности, чем на обычных студентах, причем, не только за себя, но и за других. Парня из обычного вуза не поднимут среди ночи, чтобы в каске и бронежилете прочесывать лес в поисках сбежавшего осужденного. А нам доводилось. Но, конечно, все учебные заведения и профессии нужны и важны", — рассказал выпускник Алексей Баранов.

Впереди у выпускников служба в исправительных учреждениях, специальных подразделениях по конвоированию и уголовно-исполнительной инспекции. То есть, каждый день они будут работать с теми, кто совершил преступления, в том числе, тяжкие — убийства, разбои, торговлю наркотиками.

"Командиры и преподаватели прилагали большие усилия, при обучении курсантов. И не только для того, чтобы о нашем институте говорили хорошие слова, как о кузнице кадров. Старались для того, чтобы на службе наши выпускники знали, как себя вести даже в самой сложной ситуации. И могли выйти из нее с честью", — считает начальник института Дмитрий Панарин.

Действительно, с непростыми людьми придется работать выпускникам СЮИ ФСИН России.

"Нас готовили к этому, физически и морально. Много внимания уделялось пенитенциарной психологии, с преподавателями разбирали всевозможные ситуации, которые могут возникнуть в нашей работе — неповиновения осужденных законным требованиям, провокации, попытки доставки запрещенных предметов, как и где искать замаскированные предметы. Но, также тому, как понять, что человек встал на путь исправления, осознал. Все этом нам пригодится в службе", — уверен лейтенант внутренней службы Глеб Вожжов.

Есть и еще особенность у выпускников ведомственного вуза — курсантская дружба. Практически постоянно парни и девушки находятся вместе на одной небольшой территории, во многих вопросах зависят друг от друга. Это очень сплачивает коллектив. После выпуска они разъедутся в 33 региона нашей большой страны. Но, каждый из них будет знать, что оказавшись в любой республике, крае, или области России, они смогут рассчитывать на помощь и поддержку. А о Самарском юридическом институте ФСИН России у них останутся самые теплые воспоминания на всю жизнь.