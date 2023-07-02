Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником.
"Уважаемые работники морского и речного флота! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! В экономике нашего региона пассажирские и грузовые перевозки речным транспортом играют значимую роль. По их объему мы стабильно входим в число ведущих российских регионов, что способствует развитию промышленности, торговых связей и туризма, повышению инвестиционной привлекательности Самарской области, — отметил глава региона. — Среди важнейших задач регионального правительства — развитие внутренних водных путей, повышение конкурентного потенциала речного транспорта, восстановление компетенций по судостроению, укрепление портовой инфраструктуры в Самаре, Тольятти и Сызрани".
Дмитрий Азаров подчеркнул, что не менее значимым направлением является подготовка кадров — высокопрофессиональных инженеров и конструкторов, матросов и капитанов, судоводителей и судоремонтников.
"Уважаемые речники и ветераны отрасли! Ваш труд всегда пользовался в Самарской области особым уважением. Для каждого волжанина ваша профессия — знак принадлежности к нашей родной земле с ее красавицей Волгой, которую по своему значению и судоходной глубине можно сравнить со сверхмагистралью", — сказал губернатор.
Глава региона поблагодарил работников отрасли честный, добросовестный труд, ответственность и профессионализм, стремление поддерживать и приумножать заложенные ветеранами морречфлота традиции.
"От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, безаварийной работы и всего самого доброго!", — подытожил Дмитрий Азаров.
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