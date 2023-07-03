Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД МВД РФ с профессиональным праздником

В понедельник, 3 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил представителей ГИБДД МВД РФ с профессиональным праздником.

"Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции! Примите мои поздравления с профессиональным праздником! — обратился глава региона. — От вашей работы по снижению аварийности, обеспечению безопасности и порядка на дорогах зависят жизнь и здоровье граждан. Ваша служба не знает выходных и праздников. А чем сложнее погодные условия, дорожная обстановка, тем больше участники дорожного движения нуждаются в помощи сотрудников ГИБДД".

Губернатор отметил, что в последние годы многое удается сделать для того, чтобы дороги области стали более комфортными и безопасными. Совместные усилия Госавтоинспекции, властей всех уровней, дорожных служб направлены на ликвидацию факторов риска на особо опасных участках дорог, приведение дорожного полотна в нормативное состояние, профилактику ДТП.

"Достижению этих целей способствует реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — В прошлом году Самарская область снова была признана регионом-лидером по показателям реализации этого нацпроекта. Мы построили и отремонтировали 712 км дорог и планируем не снижать темпов их ремонта, реконструкции и строительства".

"Уважаемые друзья! При исполнении своих служебных обязанностей вы неизменно проявляете высочайший профессионализм, выдержку и самоотверженность. Искренне благодарю вас за верность служебному долгу, готовность по первому зову прийти на помощь людям, стремление следовать славным традициям, заложенным ветеранами Госавтоинспекции.

Хочу заверить вас в том, что региональное правительство и впредь будет оказывать вам всю необходимую поддержку в части укрепления материально-технической базы, обновления автомобильного парка ГИБДД, решения других важных вопросов. Уверен, что, работая в тесном взаимодействии, мы справимся со всеми задачами, которые ставят перед нами Глава государства и жители нашей губернии. От всей души желаю вам, вашим семьям, всем участникам дорожного движения здоровья, счастья, благополучия и безопасных дорог!", — заключил глава региона.