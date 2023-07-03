Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД МВД РФ с профессиональным праздником

В понедельник, 3 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил представителей ГИБДД МВД РФ с профессиональным праздником.
"Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции! Примите мои поздравления с профессиональным праздником! — обратился глава региона. — От вашей работы по снижению аварийности, обеспечению безопасности и порядка на дорогах зависят жизнь и здоровье граждан. Ваша служба не знает выходных и праздников. А чем сложнее погодные условия, дорожная обстановка, тем больше участники дорожного движения нуждаются в помощи сотрудников ГИБДД".
Губернатор отметил, что в последние годы многое удается сделать для того, чтобы дороги области стали более комфортными и безопасными. Совместные усилия Госавтоинспекции, властей всех уровней, дорожных служб направлены на ликвидацию факторов риска на особо опасных участках дорог, приведение дорожного полотна в нормативное состояние, профилактику ДТП.
"Достижению этих целей способствует реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — В прошлом году Самарская область снова была признана регионом-лидером по показателям реализации этого нацпроекта. Мы построили и отремонтировали 712 км дорог и планируем не снижать темпов их ремонта, реконструкции и строительства".
"Уважаемые друзья! При исполнении своих служебных обязанностей вы неизменно проявляете высочайший профессионализм, выдержку и самоотверженность. Искренне благодарю вас за верность служебному долгу, готовность по первому зову прийти на помощь людям, стремление следовать славным традициям, заложенным ветеранами Госавтоинспекции.
Хочу заверить вас в том, что региональное правительство и впредь будет оказывать вам всю необходимую поддержку в части укрепления материально-технической базы, обновления автомобильного парка ГИБДД, решения других важных вопросов. Уверен, что, работая в тесном взаимодействии, мы справимся со всеми задачами, которые ставят перед нами Глава государства и жители нашей губернии. От всей души желаю вам, вашим семьям, всем участникам дорожного движения здоровья, счастья, благополучия и безопасных дорог!", — заключил глава региона.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!