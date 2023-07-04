16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самые крепкие зубы – у жительниц Северного Кавказа и Костромы: аналитика ВСК и Зуб.ру Каждый пятый автомобилист попадал в ДТП в пробке ВСК застраховала автомобили ФКП "Аэропорты Севера" Сотрудница ВСК представляет Россию на конкурсе красоты "Миссис Земной Шар-2023" "Росгосстрах": 65% россиян считают, что работа негативно влияет на их здоровье

Страхование Финансы

"Росгосстрах": четверть россиян по пути на работу стоят в пробке час и более

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Абсолютное большинство автовладельцев (85%) добираются до работы на машине, выяснили СК "Росгосстрах" и сервис проверки автомобилей Автокод в ходе совместного опроса автомобилистов. Из них более трети респондентов (37%) едут на работу около часа. Столько же (37%) — до получаса. Каждый шестой (17%) тратит на поездку в офис около полутора часов, а 9% — два часа и более.

Из всего времени, потраченного на дорогу на работу, треть респондентов стоят в пробке 30 минут. Каждый четвертый проводит в ней около 15 минут, а 17% — около часа. 6% автовладельцев стоят в пробке до полутора часов. Лишь 17% опрошенных добираются до работы почти без задержек.

Для того чтобы сократить время в пробках, 83% россиян, использующих автомобиль для поездки на работу, меняют время своего выезда. 43% из них всегда выезжают из дома раньше, чем нужно, а уезжают с работы позже, еще 40% поступают так время от времени.

Также россияне рассказали, в каких случаях им еще приходится стоять в пробках:

  • во время поездок по городу по делам (43%);
  • при поездках в центр города (23%);
  • по дороге на дачу (22%).

Чтобы добраться до дачи, более трети автолюбителей стоят в пробках около часа (39%), 28% — около 30 минут, 18% — 1,5 часа, 15% — более двух часов.

23% респондентов для сокращения времени в пути выезжают на дачу рано утром, а 14% — поздно вечером. 10% совершают такую поездку в менее загруженный день — не в пятницу и не в субботу. 47% опрошенных едут, когда получается по времени, вне зависимости от пробок.

"Ресурс автомобиля, постоянно стоящего в пробках, значительно ниже, чем у того, который нечасто бывает в заторах. Изнашиваются тормозные, аккумуляторные и другие системы, вызывая различные технические проблемы, из-за которых могут случаться поломки, в том числе и в пути. Чтобы не оказаться в сложной ситуации на дороге, мы советуем приобрести страховую защиту, например, наш сервисный продукт "Помощь на дороге", либо полис каско с включенными в него сервисными услугами. В случае поломки на дороге большую часть забот на себя возьмет автоконсультант: поможет оперативно установить причину неисправности и в случае необходимости организовать помощь, вызвать эвакуатор", — говорит начальник управления добровольного розничного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Елена Федорова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6