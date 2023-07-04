"Росгосстрах": четверть россиян по пути на работу стоят в пробке час и более

Абсолютное большинство автовладельцев (85%) добираются до работы на машине, выяснили СК "Росгосстрах" и сервис проверки автомобилей Автокод в ходе совместного опроса автомобилистов. Из них более трети респондентов (37%) едут на работу около часа. Столько же (37%) — до получаса. Каждый шестой (17%) тратит на поездку в офис около полутора часов, а 9% — два часа и более.

Из всего времени, потраченного на дорогу на работу, треть респондентов стоят в пробке 30 минут. Каждый четвертый проводит в ней около 15 минут, а 17% — около часа. 6% автовладельцев стоят в пробке до полутора часов. Лишь 17% опрошенных добираются до работы почти без задержек.

Для того чтобы сократить время в пробках, 83% россиян, использующих автомобиль для поездки на работу, меняют время своего выезда. 43% из них всегда выезжают из дома раньше, чем нужно, а уезжают с работы позже, еще 40% поступают так время от времени.

Также россияне рассказали, в каких случаях им еще приходится стоять в пробках:

во время поездок по городу по делам (43%);

при поездках в центр города (23%);

по дороге на дачу (22%).

Чтобы добраться до дачи, более трети автолюбителей стоят в пробках около часа (39%), 28% — около 30 минут, 18% — 1,5 часа, 15% — более двух часов.

23% респондентов для сокращения времени в пути выезжают на дачу рано утром, а 14% — поздно вечером. 10% совершают такую поездку в менее загруженный день — не в пятницу и не в субботу. 47% опрошенных едут, когда получается по времени, вне зависимости от пробок.

"Ресурс автомобиля, постоянно стоящего в пробках, значительно ниже, чем у того, который нечасто бывает в заторах. Изнашиваются тормозные, аккумуляторные и другие системы, вызывая различные технические проблемы, из-за которых могут случаться поломки, в том числе и в пути. Чтобы не оказаться в сложной ситуации на дороге, мы советуем приобрести страховую защиту, например, наш сервисный продукт "Помощь на дороге", либо полис каско с включенными в него сервисными услугами. В случае поломки на дороге большую часть забот на себя возьмет автоконсультант: поможет оперативно установить причину неисправности и в случае необходимости организовать помощь, вызвать эвакуатор", — говорит начальник управления добровольного розничного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Елена Федорова.