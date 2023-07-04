"Росгосстрах": четверть россиян по пути на работу стоят в пробке час и более

Абсолютное большинство автовладельцев (85%) добираются до работы на машине, выяснили СК "Росгосстрах" и сервис проверки автомобилей Автокод в ходе совместного опроса автомобилистов. Из них более трети респондентов (37%) едут на работу около часа. Столько же (37%) — до получаса. Каждый шестой (17%) тратит на поездку в офис около полутора часов, а 9% — два часа и более.
Из всего времени, потраченного на дорогу на работу, треть респондентов стоят в пробке 30 минут. Каждый четвертый проводит в ней около 15 минут, а 17% — около часа. 6% автовладельцев стоят в пробке до полутора часов. Лишь 17% опрошенных добираются до работы почти без задержек.
Для того чтобы сократить время в пробках, 83% россиян, использующих автомобиль для поездки на работу, меняют время своего выезда. 43% из них всегда выезжают из дома раньше, чем нужно, а уезжают с работы позже, еще 40% поступают так время от времени.
Также россияне рассказали, в каких случаях им еще приходится стоять в пробках:
- во время поездок по городу по делам (43%);
- при поездках в центр города (23%);
- по дороге на дачу (22%).
Чтобы добраться до дачи, более трети автолюбителей стоят в пробках около часа (39%), 28% — около 30 минут, 18% — 1,5 часа, 15% — более двух часов.
23% респондентов для сокращения времени в пути выезжают на дачу рано утром, а 14% — поздно вечером. 10% совершают такую поездку в менее загруженный день — не в пятницу и не в субботу. 47% опрошенных едут, когда получается по времени, вне зависимости от пробок.
"Ресурс автомобиля, постоянно стоящего в пробках, значительно ниже, чем у того, который нечасто бывает в заторах. Изнашиваются тормозные, аккумуляторные и другие системы, вызывая различные технические проблемы, из-за которых могут случаться поломки, в том числе и в пути. Чтобы не оказаться в сложной ситуации на дороге, мы советуем приобрести страховую защиту, например, наш сервисный продукт "Помощь на дороге", либо полис каско с включенными в него сервисными услугами. В случае поломки на дороге большую часть забот на себя возьмет автоконсультант: поможет оперативно установить причину неисправности и в случае необходимости организовать помощь, вызвать эвакуатор", — говорит начальник управления добровольного розничного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Елена Федорова.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.